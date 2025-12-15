Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Port de Tarragona ha hecho balance de la temporada de cruceros 2025 con un total de 62 escalas y 126.348 pasajeros. Este lunes se ha reunido la Mesa Ejecutiva de Cruceros para hacer balance del año y preparar la próxima campaña. En el 2026 se prevé como un nuevo año de récords, con un importante salto con respecto a las escalas, que crecerán hasta las 79. Con respecto a la cifra de pasajeros, se estima que será de unos 155.000 a lo largo de los 8 meses que dure la temporada.

El aumento de las escalas previstas para el próximo año responde en la apuesta del segmento de lujo por Tarragona, concretamente de la naviera Viking Cruises, que pasará de tres escalas a 17 y una previsión de 34.800 cruceristas, suponiendo el 22% del total del 2026. Asimismo, MSC también incrementará sus escalas en Tarragona, de 25 a 32, si bien operará en un barco más pequeño.

La temporada 2025 se confirma como la tercera mejor de la serie histórica, solo por detrás de los récords de 2024 y 2019. Los 126.348 pasajeros que han pasado por la terminal de cruceros del Moll de Baleares han estado principalmente de nacionalidad española (31,67%), italiana (14,07%), estadounidense (11,94%), francesa (9,34%), alemana (7,3%) y británica (4,14%). Hay que destacar el crecimiento de los cruceristas de origen alemán (+120%) y norte americano (+70,7%), que se caracterizan por un poder adquisitivo más elevado y para ser usuarios de cruceros de alto estanding. Estos incrementos evidencian el trabajo que Tarragona Cruise Port está haciendo en los últimos tiempos para atraer y consolidar este tipo de cruceristas.

Con respecto al tipo de operativa, el 88% de las escalas fueron de tráfico mientras que el 12% restante de embarque/desembarque. Los meses con más llegadas fueron septiembre y octubre, ambos con 12 escalas. Esta cifra confirma el turismo de cruceros como una de las apuestas para desestacionalizar la temporada turística en la Costa Daurada.

Más impacto económico en el destino



El impacto económico de los cruceros en el destino también se ha consolidado. Así lo evidencian dos datos significativos. Por una parte, el aumento del gasto medio por crucerista que alcanza los 27,4 euros. Eso supone un incremento del 21,7% con respecto al 2024, cuando era de 22,5 €, y una subida del 55,6% si se compara con el 2023, cuándo el gasto medio era de 17,6 €. Asimismo, también hay que destacar que este gasto se concentra principalmente en restauración (63,3%) y compras (53,1%).

El segundo dato que muestra el impacto económico al alza de los cruceros en el destino son las pernoctaciones previas al embarque. El 44,8% de los pasajeros del resto del Estado español (excluyendo los de origen catalán) hicieron noche en el destino antes de embarcar en el crucero, mientras que, en el caso de los pasajeros extranjeros, este porcentaje se sube hasta el 55,1%, cosa que comporta un aumento de cuatro puntos porcentuales con respecto al año pasado. La mayoría pasan una única noche en el territorio (37% de los pasajeros estatales y 27,6% de los extranjeros), pero en el caso de los pasajeros de terceros países un 19,8% pernocta dos noches en el destino y un 4% lo hace más de 6 noches. Con respecto a la ciudad de alojamiento precrucero, en el 67% de los casos esta es Tarragona.

Excursiones y salidas en la Costa Daurada

Con respecto a las actividades que hacen los visitantes durante la escala, el 87% de los pasajeros en tráfico van por libre y el 13% restante, en excursiones contratadas. El 78% del total de las salidas contratadas son en la Costa Daurada, concentrándose la mayoría (48%) en Tarragona ciudad, PortAventura World (12%) y Poblet (9%).

En el caso de los cruceristas que van por libre y se quedan en Tarragona ciudad, el 81,4% visita el centro y la Part Alta; el 69%, el patrimonio romano; el 56,9%, la Catedral; y el 36,1%, el Mercado. El Mercado es el atractivo turístico que registra un crecimiento más notorio, que es de 42,1% con respecto al 2024 y del 177% respecto a las visitas de cruceristas que van por libre contabilizadas en 2023.

En total, la destinación obtiene una valoración de 8,9 (crece dos décimas con respecto al año pasado, cuando fue de 8,7), cumple las expectativas para el 70,2% de los cruceristas y las supera para el 24,9%. En esta línea, un 94,1% de los cruceristas encuestados recomendaría Tarragona como destino de cruceros a sus conocidos.

Previsión para el 2026

La reunión de la Mesa Ejecutiva de Cruceros ha permitido presentar las previsiones para la próxima temporada 2026. Se esperan un total de 79 escalas (+25,4% con respecto al 2025) y unos 155.000 cruceristas. Este salto no es sólo cuantitativo, sino también cualitativo. Y es que buena parte del crecimiento que se prevé para el próximo año proviene del sector lujo. De hecho, este pasará de sumar 23 escalas a sumar 30. Dentro de este segmento, destaca la apuesta de la naviera Viking Cruises que pasará de tres escalas y 5.000 cruceristas en Tarragona en 2025 a 17 escalas y 34.800 pasajeros en 2026.

El crecimiento de este responde al trabajo de Tarragona Cruise Port y la Autoridad Portuaria de Tarragona por atraer nuevas rutas con navieras prémium y de lujo, que valoran la exclusividad y la diversidad de atractivos que ofrece la Costa Daurada como destino, así como la calidad de la operativa portuaria, gracias a unas instalaciones de primer nivel. Este nicho de mercado aporta más cruceros -más escalas en el Port- y un volumen de pasajeros menor, pero con un poder adquisitivo más elevado, cosa que lo hace altamente atractivo. Desde el 2019 este segmento de mercado se ha multiplicado por cinco en Port Tarragona.

De cara a las previsiones para el próximo año, también es destacable el incremento de escalas de MSC, que pasará de 25 a 32. Este aumento, sin embargo, no repercutirá en el volumen de pasajeros que aportará la compañía, ya que el principal barco en que operará en Tarragona es de dimensiones más pequeñas, alineándose así con el proyecto territorial de cruceros que apuesta por un crecimiento sostenible y totalmente alejado de la saturación que viven los principales puertos del Mediterráneo Occidental.