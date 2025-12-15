La obesidad sarcopénica aumenta el riesgo de deterioro cognitivo en personas mayores, según la URV

Un estudio liderado por la Universidad Rovira i Virgili ha seguido durando seis años más de mil personas con sobrepeso u obesidad y otros indicadores metabólicos.URV

La combinación entre sobrepeso y baja demasiado muscular, conocida como obesidad sarcopénica, es un factor de riesgo que incrementa el deterioro cognitivo en personas adultas de edad avanzada. Así lo concluye un estudio longitudinal liderado por investigadores de la Universidad Rovira i Virgili (URV) y el Instituto de Investigación Biomédica CatSud, en colaboración con otros grupos del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER).

Para llegar a esta conclusión, el estudio ha seguido durando seis años 1.097 personas de entre 55 y 75 años con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico —un conjunto de factores de riesgo de enfermedad cardiaca y diabetes como la hipertensión, un colesterol elevado o niveles altos de glucosa en sangre.

Los investigadores han analizado si las personas que presentaban obesidad sarcopénica al inicio del proyecto eran más propensos al deterioro de diferentes áreas de la función cognitiva, evaluadas periódicamente mediante pruebas neuropsicológicas estandarizadas. Los resultados revelan, según la URV, que las personas con esta obesidad experimentaron un mayor declive en la función cognitiva global y general después de seis años y presentaron, además, un mayor riesgo de sufrir un deterioro cognitivo sutil, una fase inicial previa al deterioro cognitivo leve.

En cambio, ni la obesidad por sí sola ni la sarcopenia aislada se asociaron con un peor rendimiento cognitivo, cosa que apunta que la combinación de las dos condiciones podría ser la responsable de un impacto más negativo sobre la salud cerebral.

«El envejecimiento con una composición corporal desfavorable puede tener implicaciones más profundas de lo que pensábamos», ha apuntado Héctor Vázquez-Lorente, investigador del Departamento de Bioquímica y Biotecnología de la URV y primer autor del estudio. «Les nuestros datos muestran que la obesidad sarcopénica puede acelerar el deterioro cognitivo incluso antes de que aparezcan síntomas clínicos, ha concluido.