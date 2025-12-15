El Ministerio de Ciencia destinará 1,7 MEUR a un fármaco para el cáncer de colon resistente del ICIQ

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La empresa biofarmacéutica Oniria Therapeutics, el Vall d'Hebrón Institut d'Oncologia (VHIO) y el Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) se han unido para impulsar el desarrollo de ONR-001, un nuevo fármaco contra el cáncer colorrectal (CCR), y llevarlo hasta las puertas de los ensayos clínicos. ONR-001 es una terapia innovadora desarrollada por Oniria Therapeutics dirigida a tumores sólidos y hematológicos agresivos que no responden a los tratamientos actuales.

Por eso, se ha constituido un consorcio publicoprivado que recibirá 1.772.651 euros de financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España y de la Unión Europea, a través del programa CPP 2024. Estos fondos se destinarán a desarrollar toda la fase preclínica regulatoria de ONR-001, que incluye la realización de un número mayor de experimentos para demostrar su eficacia en cáncer colorrectal, el desarrollo de la estrategia de Química, Fabricación y Controles (CMC) y la ejecución de los estudios preclínicos regulatorios necesarios para demostrar su seguridad.

El factor diferencial de ONR-001 respecto otras terapias es que hiperactiva la enzima TET2 hasta un nivel letal para las células tumorales persistentes y actúa como un talón de Aquiles que, en estudios preclínicos, ha demostrado inhibir significativamente la progresión del cáncer de colon, el melanoma metastático y la leucemia mieloide aguda. La hiperactivación de TET2 deja una marca en el ADN de las células tumorales y las obliga a alterar su funcionamiento. Incapaces de adaptarse, los tejidos malignos mueren. Esta estrategia, basada en activar de manera controlada un gen protector, es un enfoque completamente nuevo en el tratamiento del cáncer.

Con aproximadamente 1,9 millones de nuevos casos y 900.000 muertos cada año, el cáncer colorrectal es el tercer tipo de cáncer más diagnosticado por todo el mundo y una de las principales causas de mortalidad oncológica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En España, todavía tiene más relevancia, ya que es el tipo de tumor maligno más frecuente: sólo en el 2024 se hicieron 41.167 nuevos diagnósticos, según la Asociación Española Contra el Cáncer.

«La resistencia y la recurrencia tumoral, a menudo causadas por células cancerosas que sobreviven a las terapias iniciales, son dos de los obstáculos principales en el tratamiento del cáncer colorrectal. Con ONR-001 seguimos una estrategia específica para ayudar a superar estos desafíos y mejorar los resultados a largo plazo de los pacientes», explica el Dr. Héctor G. Palmer, director científico y cofundador de Oniria Therapeutics, y jefe del Grupo de Células Madre y Cáncer del VHIO.

«Colaboraciones como esta son esenciales para facilitar el intercambio de conocimiento entre centros de investigación —en nuestro caso en investigación química aplicada a la salud— y la industria biomédica, contribuyendo a acelerar terapias innovadoras que pueden ayudar millones de pacientes», comenta el Dr. Fernando Bravo, director del departamento de Transferencia de Conocimiento y Tecnología (KTT) del ICIQ.

«A todo el equipo de Oniria Therapeutics nos hace ilusión comprobar que este proyecto permitirá llevar ONR-001 a la fase clínica I en 2027 y que estamos avanzando según el plan empresarial para que ocurra una nueva terapia eficaz delante de diferentes tumores resistentes a los tratamientos actuales», concluye Esther Riambau, CEO y cofundadora de Oniria Therapeutics.

Paralelamente, la biofarmacéutica también trabaja para llevar ONR-001 a la fase clínica en pacientes con melanoma metastático y otras indicaciones en que ya se han obtenido evidencias de eficacia. En 2024, Oniria Therapeutics fue reconocida como una de las 10 empresas más disruptivas por la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ) y recibió el Premio de la Sociedad Catalana de Biología por su tarea destacada en la superación de la persistencia del cáncer.