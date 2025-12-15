El SCAN Tarragona cierra la 12.ª edición con más de 15.000 visitantes

El Muelle de Costa del Puerto de Tarragona ha vuelto a ser el epicentro del festival con las principales exposicionesCedida

La duodécima edición del Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona se ha clausurado con un balance muy positivo, consolidándose como una de las citas de referencia de la fotografía contemporánea en Cataluña y en el Estado. Con más de 15.000 visitantes y una programación de más de 35 actividades, el festival ha llenado la ciudad de imágenes, reflexión y creación durante dos meses.

Bajo el lema AQUA, el SCAN 2025 ha situado en el centro del debate la importancia y la fragilidad del agua y del Mediterráneo, explorando las dimensiones culturales, ecológicas y humanas a través de exposiciones, talleres y proyectos participativos. Según el director del festival, Jesús Vilamajó, “esta edición ha dejado patente que la ciudadanía tiene ganas de fotografía”, destacando la alta participación en las actividades formativas y comunitarias.

El festival ha reforzado su voluntad de proximidad con la ciudadanía a través de talleres y proyectos impulsados en colaboración con bibliotecas, centros cívicos, escuelas de arte y entidades locales, así como iniciativas de creación colectiva como Photo Km0 o las Rutes SCAN, que culminan en una exposición visitable hasta enero de 2026.

El SCAN también ha ampliado su alcance territorial con actividades en Reus y Els Pallaresos y ha consolidado proyectos clave como Photobooks SCAN, el podcast Òcul o la Residencia de Creación e Investigación l'Arxiu, que este año ha tenido un notable impacto, mediático con el proyecto de Mer Hausmann.

El Moll de Costa del Port de Tarragona ha vuelto a ser el epicentro del festival con las principales exposiciones, así como el encuentro profesional FULL CONTACT, que ha recuperado su premio y proyecta ya la producción artística del SCAN 2026.