La Guardia Urbana celebra 168 años velando por Tarragona

El intendente cabeza de la Guardia Urbana, Manel Vázquez ha puesto en valor la creación de la Unidad Policial de Refuerzo de Proximidad (UPRP), que ha calificado de "resultados brillantes"

La Guardia Urbana de Tarragona ha conmemorado este lunes el 168.º aniversario de su fundación con un acto institucional en el Teatro Tarragona, que ha reunido autoridades, agentes y representantes de la sociedad civil. La ceremonia ha servido para hacer balance de los avances alcanzados durante el 2025 y para reivindicar la vocación de servicio público del cuerpo, con una clara apuesta por la modernización y la proximidad con la ciudadanía.

El intendente cabeza de la Guardia Urbana, Manel Vázquez, ha abierto el acto destacando el incremento de la plantilla, la consolidación de los referentes de barrio, la formación impartida por el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña en la comisaría, el progreso en policía judicial y la colaboración con otros cuerpos. También ha puesto en valor la creación de la Unitat Policial de Reforç de Proximitat (UPRP), que ha calificado de “resultados brillantes” en materia de seguridad ciudadana.

Por su parte, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha subrayado que la UPRP ha supuesto “un cambio de paradigma en la seguridad de la ciudad”, con más presencia en la calle y una respuesta más inmediata a las necesidades de la población. El alcalde también ha querido reconocer la tarea de los agentes, destacando la profesionalidad, la vocación y el compromiso con la seguridad de la ciudadanía.

Durante el acto se ha recordado también el 50.º aniversario de la incorporación de la mujer a la Guardia Urbana, con un reconocimiento especial a las ocho primeras agentes y el compromiso de seguir avanzando hacia la igualdad dentro del cuerpo. Uno de los momentos más emotivos de la gala ha sido el homenaje al cabo Yolanda Hernández Curulla, en un recuerdo sentido que ha puesto de manifiesto la huella personal y profesional que dejó entre sus compañeros.

Como es habitual, la ceremonia ha incluido la entrega de medallas por trayectoria y mérito profesional, así como felicitaciones por actuaciones destacadas y reconocimientos a ciudadanos y profesionales de otras administraciones por su colaboración con la policía tarraconense.

Antes del acto, el público ha podido visitar una exposición estática de medios ante el Teatro Tarragona, con la participación de varias unidades especializadas. La conmemoración ha servido también para poner en valor la incorporación de nuevas tecnologías y la capacidad de adaptación del cuerpo a los nuevos retos sociales.