¿Hasta cuándo durará la lluvia en Tarragona? El tiempo inestable se alargará hasta finales de semana

El jueves se prevé como el día más tranquilo de la semana, con predominio del sol y sin precipitaciones destacablesGerard Marti Roig

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

Tarragona empieza la semana con un episodio de tiempo inestable que mantendrá la lluvia como protagonista, al menos, hasta el jueves. Según la previsión del Servei Metrorològic de Catalunya (Meteocat), este lunes y martes hay una probabilidad de precipitación muy elevada, con registros que pueden llegar al 100% en varios tramos del día.

Durante el día de hoy, los chaparrones se harán más persistentes a partir del mediodía y se alargarán hasta la noche, con acumulaciones destacables y temperaturas que se moverán entre los 11 y los 17 °C. El viento de componente este y nordeste podrá reforzar la sensación de frío, especialmente en la franja litoral.

El martes se mantendrá el cielo cubierto y no se descartan lluvias débiles durante la madrugada y al final del día, aunque habrá una tregua de precipitaciones durante las horas centrales. Les temperaturas se mantendrán suaves para la época, con máximas en torno a los 16 °C.

De cara al miércoles, el tiempo empezará a estabilizarse ligeramente, con intervalos de nubes y claros y una probabilidad de lluvia más baja, especialmente por la mañana. El jueves se prevé como el día más tranquilo de la semana, con predominio del sol y sin precipitaciones destacables, antes de que el viernes vuelva a aumentar la inestabilidad.

En las puertas del fin de semana previo a Navidad, el Meteocat apunta a un nuevo repunte de probabilidad de lluvia, con temperaturas que irán bajando progresivamente hasta situarse entre los 7 y los 15 °C. Un escenario que invita a tener el paraguas cerca y a planificar con cuidado las actividades al aire libre.