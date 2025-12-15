El Cirque du Soleil inicia el jueves la gira europea del espectáculo 'Ovo' en Tarragona

La Tarraco Arena de Tarragona acogerá desde el jueves y hasta el domingo el inicio de la gira europea del espectáculo Ovo del Cirque du Soleil. Los asistentes se adentrarán en el mundo de los insectos de la mano de 53 artistas que se complementan con música en directo. Ovo -que significa huevo en portugués- está inspirado con los colores y la naturaleza del Brasil. Se estrenó en 2009 pero en el último año se ha renovado con nuevos números.

En las últimas dos semanas la compañía canadiense ha estado ultimando los preparativos y ensayando en Tarragona, con un amplio despliegue de medios formado por un centenar de trabajadores de 25 nacionalidades que se irán trasladando por el continente junto con toda la escenografía en 21 camiones.

La compañía canadiense ya lo tiene todo a punto para al inicio de una gira que durará más de un año y que los llevará a Portugal, Inglaterra, Francia, Italia, Eslovenia o Rumania, entre otros países. En Tarragona harán seis sesiones en cuatro días, con doble función sábado y domingo. Las últimas horas están sirviendo para afinar las acrobacias y el montaje.

«Es como un pueblo ambulante; cada semana estamos en una ciudad o país diferente, así que siempre lo tenemos que llevar todo encima», ha explicado Janie Mallet, publicista de Ovo. Eso les obliga no sólo a montar el escenario sino a transportar todo el material y vestuario, complementado con todo lo que hace falta para cuidar. Por esta razón en cada ciudad contratan a un centenar de personas para hacer estas tareas. Mallet ha detallado que el desmontaje y cargamento en los camiones lo hacen en tres horas.

Aparte, cada elemento del espectáculo tiene su propia idiosincrasia. Así, a modo de ejemplo, cinco personas se encargan diariamente de revisar todos los vestidos que han sido hechos a medida en Canadá para cada uno de los artistas. Los inspeccionan, lavan y hacen las reparaciones que hagan falta a fin de que siempre luzcan perfectos. Los trajes tienen que ser bonitos pero a la vez también funcionales para que los artistas puedan hacer sus acrobacias e impresionar a los espectadores», ha añadido Mallet. Además, para hacer la colada transportan hasta seis lavadoras y tres secadoras.

Para los artistas poder formar parte del Cirque du Soleil supone un reto por el elevado nivel de exigencia. «Me invitaron a entrenar pero nunca me habría imaginado que sería posible poder entrar», ha manifestado Lola Pintos, gimnasta argentina de 23 años que lleva uno y medio en la compañía. En su caso tuvo que hacer una formación de tres meses con el fin de adentrarse en la vertiente artística de los espectáculos. «Es muy diferente ser deportista de ser artista», ha comentado. Durante este tiempo tuvo que aprender danza y teatro. «También he aprendido inglés, que me costaba mucho, y he podido conocer nuevas culturas y viajar por todo el mundo. Hasta ahora nunca había estado en Europa y para mí era impensable», ha comentado.

Su personaje en Ovo es el de un escarabajo volador. Pintos forma parte de una disciplina grupal con una tarea similar a la de los trapecistas. «Los chicos están en una plataforma alta y a las chicas nos lanzan de un lado al otro, a seis metros de distancia», ha detallado. Aparte, también hace de abeja que anima a los espectadores. «Disfruto mucho haciendo el show porque ves a todo el mundo viéndolo con mucha emoción. Hay muchos insectos, mucho color y mucha energía y alegría», ha valorado.

La nueva versión del espectáculo se estuvo cocinando durante dos meses. Un proceso que se hizo principalmente en México. Pintos ha concretado que su papel es «más simple» y pudo hacerlo en menos tiempo pero que en algunos casos los artistas van a la sede central de la compañía, en Montreal (Canadá) a hacer preparaciones más largas para aprender las coreografías.