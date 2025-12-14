La 'Papanoelada Motera' de Tarragona invade las carreteras de la ciudad un año más

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Este domingo por la mañana las carreteras de Tarragona han sido invadidas por una oleada de Papá Noeles. No viajaban sobre su emblemático trineo, sino que esta vez paseaban subidos a sus motos.

Se trata de la tercera edición de la Papanoelada Motera, una iniciativa solidaria que se celebra en varios municipios de España durante el mes de diciembre.

En Tarragona el acontecimiento ha arrancado a las 10 horas desde la Anella Olímpica de Campclar. Desde allí, han iniciado un camino que los ha llevado por diferentes municipios de la demarcación, antes de volver a la ciudad.

¿Qué es una ' Papanoelada '?

La Papanoelada es un acontecimiento solidario donde varias personas, disfrazadas de Papá o Mamá Noel, recorren las calles de la ciudad en moto. Se celebra en varios municipios españoles, con el objetivo de colaborar con entidades solidarias.

En el caso de Tarragona, los participantes se ha concentrado a las 9 horas, una hora antes de iniciar el recorrido, para celebrar una recogida de juguetes que se destinarán a varios hospitales del territorio, donde los niños ingresados podrán hacer uso.