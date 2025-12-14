Los niños llenan de creatividad y esperanza el Ayuntamiento de Tarragona con el Àrbre dels Desitjos

Imagen del Árbol de los DeseosSnik Comunicación - Núria Prada

El vestíbulo del Ayuntamiento de Tarragona llenó este sábado por la mañana de ilusión, música y creatividad con la celebración del Arbre dels Desitjos, uno de los actos más tradicionales y emblemáticos de la Navidad tarraconense.

Niños y niñas de cuarto de primaria y de educación especial de hasta 36 centros educativos de la ciudad estuvieron los protagonistas de una jornada marcada por el espíritu navideño.

Los niños colgaron en el gran árbol instalado en el vestíbulo municipal sus deseos y buenos propósitos, elaborados en forma de ornamentos navideños, convirtiendo el espacio en un mosaico lleno de colores y mensajes cargados de esperanza.

El acto ha sido organizado por el Instituto Municipal de Educación de Tarragona bajo el lema Por Navidad, todo es posible en Tarragona. La consellera de Educación del Ayuntamiento de Tarragona, Isabel Mascaró, recibió a los participantes.

Imagen del acto del Árbol de los DeseosSnik Comunicación - Núria Prada

La jornada se inició con un concierto de villancicos a cargo de la coral infantil de la Escuela Municipal de Música de Tarragona, que puso la banda sonora a una mañana festiva y emotiva. Como clausura del acto, todos los niños participantes pudieron disfrutar de una chocolatada