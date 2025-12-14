El arzobispo de Tarragona recrimina a Argüello que «va más allá» de lo que puede afirmar un miembro de la Iglesia

El arzobispo de Tarragona y presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Joan Planellas, consideró ayer que las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, van «más allá de lo que puede afirmar un arzobispo».

Argüello posicionó políticamente con respecto a la situación del presidente, Pedro Sánchez, y manifestó que hace falta «una cuestión de confianza, una moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos».

«Yo sería muy prudente al hacer estas afirmaciones», dijo Planellas en declaraciones a Catalunya Ràdio y La Vanguardia. Y es que Planellas expresó que se tiene que ser «muy cuidadoso» porque la Iglesia «no se puede identificar con una opción política concreta» y no está «atada» a ningún sistema político. Además, pidió distinguir entre lo que pueda decir alguien en nombre propio como ciudadano o que se haga «en nombre de la Iglesia o de los diversos pastores».

Planellas afirmó que, como dice Argüello, la situación política está «más bloqueada» que en julio, y considera que eso es así «por el hecho de que un determinado partido político se ha descolgado de la coalición de gobierno, y eso hace a un gobierno mucho más débil, con una situación mucho más precaria».

Sin embargo, y «respetando las legítimas opiniones de cada uno», el presidente de la Tarraconense defendió que se tiene que ser «muy cuidadosos con decir que se tiene que ir a nuevas elecciones o que se tiene que hacer una moción de censura». En este sentido, va reordar que la constitución pastoral Gaudium te spes determina que la Iglesia «no se puede identificar con ninguna opción política concreta, no está ligada a ningún sistema político».

Para Planellas, es «legítimo» que un cristiano pueda decir lo que dijo Argüello, pero planteó que eso es diferente de qué se haga en nombre de la Iglesia.

Por otra parte, Planellas subrayó la existencia de la nación catalana, pero también que corresponde al ordenamiento civil reconocerla o no.