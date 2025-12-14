Más de 500 participantes y 3.515 euros recaudados en la 14.ª Carrera y Caminata por La Marató en Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Este domingo se ha celebrado la decimocuarta edición de Carrera y caminata por La Marató de 3Cat en Tarragona, con medio millar de asistentes y 3.515€ recaudados para la prevención, la detección precoz y el impulso de la investigación sobre el cáncer. El pistoletazo de salida se ha dado a las 9.30 horas desde delante de la Torre reloj del Port de Tarragona, con dos pruebas atléticas de 5 y 10 kilómetros por el paseo de l'Escullera, la playa del Miracle.

Paralelamente, también se ha celebrado una caminata de 5 kilómetros por el mismo circuito con el objetivo de implicar a todo el mundo que quisiera hacer una actividad saludable y colaborar al mismo tiempo con una buena causa.

En la carrera de 5 kilómetros, los primeros atletas al cruzar la meta han sido Sergi Gabarró (16'29, Athletic Track Tarragona), Noé Rodríguez (16'54) y Julio León (17'04), mientras que en mujeres han sido Marta Pardillos (19'35, CN Tàrraco), Perí Romà (19'44, CN Tàrraco) y M. José Barrios (22'49, Athletic Track Tarragona).

Con respecto a los 10 kilómetros, el triunfador ha sido Gerard Mangrané (34'01”, Circuito de Alcarràs), seguido de Aitor Novillo (34'44, Salou Triatló Costa Daurada) y Javier Jaimes (36'04, Athletic Track Tarragona). Y el podio femenino ha sido Anahi Herrera (42'14",Activa't), Gala Gómez (42'38, Athletic Track Tarragona) y Blanca Sanromà (44'07, Prat Triatló 1994).

Imagen de los participantes de la carrera con el cheque solidarioClub Athletic Track Tarragona

En estos 14 años de la Carrera y caminata por 'La Marató’, organizada por el club Athletic Track Tarragona y la empresa de acontecimientos deportivos Athletic Events, se han recaudado más de 60.000 euros gracias a las miles de personas que han participado y al apoyo de instituciones y empresas como la Diputación de Tarragona, BASF y Carbonell Figueras, y la colaboración del Ayuntamiento, el Port de Tarragona y el Centro de Atención Primaria del Alt Camp, entre otros.