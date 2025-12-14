Diari Més

Solidario

Más de 500 participantes y 3.515 euros recaudados en la 14.ª Carrera y Caminata por La Marató en Tarragona

Los beneficios se destinarán a la prevención, la detección y el impulso de la investigación sobre el cáncer

Imagen de la 14.ª Carrera por La Marató en Tarragona

Imagen de la 14.ª Carrera por La Marató en TarragonaClub Athletic Track Tarragona

Redacció Redacció
Publicado por
RedaccióRedacció

Creado:

Actualizado:

Este domingo se ha celebrado la decimocuarta edición de Carrera y caminata por La Marató de 3Cat en Tarragona, con medio millar de asistentes y 3.515€ recaudados para la prevención, la detección precoz y el impulso de la investigación sobre el cáncer. El pistoletazo de salida se ha dado a las 9.30 horas desde delante de la Torre reloj del Port de Tarragona, con dos pruebas atléticas de 5 y 10 kilómetros por el paseo de l'Escullera, la playa del Miracle.

Paralelamente, también se ha celebrado una caminata de 5 kilómetros por el mismo circuito con el objetivo de implicar a todo el mundo que quisiera hacer una actividad saludable y colaborar al mismo tiempo con una buena causa.

En la carrera de 5 kilómetros, los primeros atletas al cruzar la meta han sido Sergi Gabarró (16'29, Athletic Track Tarragona), Noé Rodríguez (16'54) y Julio León (17'04), mientras que en mujeres han sido Marta Pardillos (19'35, CN Tàrraco), Perí Romà (19'44, CN Tàrraco) y M. José Barrios (22'49, Athletic Track Tarragona).

Con respecto a los 10 kilómetros, el triunfador ha sido Gerard Mangrané (34'01”, Circuito de Alcarràs), seguido de Aitor Novillo (34'44, Salou Triatló Costa Daurada) y Javier Jaimes (36'04, Athletic Track Tarragona). Y el podio femenino ha sido Anahi Herrera (42'14",Activa't), Gala Gómez (42'38, Athletic Track Tarragona) y Blanca Sanromà (44'07, Prat Triatló 1994).

Imagen de los participantes de la carrera con el cheque solidario

Imagen de los participantes de la carrera con el cheque solidarioClub Athletic Track Tarragona

En estos 14 años de la Carrera y caminata por  'La Marató’, organizada por el club Athletic Track Tarragona y la empresa de acontecimientos deportivos Athletic Events, se han recaudado más de 60.000 euros gracias a las miles de personas que han participado y al apoyo de instituciones y empresas como la Diputación de Tarragona, BASF y Carbonell Figueras, y la colaboración del Ayuntamiento, el Port de Tarragona y el Centro de Atención Primaria del Alt Camp, entre otros.

tracking