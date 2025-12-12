Tarragona gana el juicio a la finançera por el caso del parking Jaume I

El Ayuntamiento de Tarragona celebra la sentencia favorable en el caso por el parking Jaume I. La resolución del juzgado de instancia 15 de Madrid declara que Metropolitan, la financiera de la maquinaria del aparcamiento de la Part Alta, incumplió el contrato y tendrá que devolver las cuotas abonadas y los importes pagados a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social. El consistorio celebra que se hayan atendido buena parte de sus pretensiones en el litigio y hará un recurso parcial porque la sentencia no aprecia responsabilidad al Banco Santander, que en el 2006 asumió parte de la operación. El alcalde celebra que se puedan recuperar entre 11 o 12 MEUR.

El Ayuntamiento reclamaba a Metropolitan 7.544.048,94 euros en cuotas abonadas, y 451.773 euros correspondientes a pagos fiscales y de Seguridad Social, que también se podrán recuperar. El alcalde de Tarragona ha elogiado la tarea de los servicios jurídicos y técnicos municipales, y ha calificado la sentencia de "muy buena noticia" para la ciudad. Viñuales ha destacado también el carácter simbólico de la resolución porque el parking Jaime I "es uno de los puntos más negros de la historia reciente de Tarragona".

El Ayuntamiento estudia si es viable iniciar el vaciado de la maquinaria del espacio del aparcamiento fallido antes de la resolución del recurso de apelación. La decisión dependerá de si interferiría en el proceso judicial. Una alternativa, para el consistorio, sería construir un parking convencional para aprovechar el gran espacio excavado, a pesar de las limitaciones de seguridad y protección patrimonial. Los próximos pasos se definirán cuando los servicios jurídicos determinen si hay que mantener íntegramente las condiciones actuales del espacio y cuándo se tenga la resolución definitiva del caso.