Un siglo de escultores imprescindibles

La exposición Mestres de l’escultura del segle XX, reúne treinta y nueve piezas de algunos de los nombres más destacados de la escultura moderna y contemporánea. La propuesta, comisariada por el galerista Julio Niebla, abarca un siglo de transformaciones estéticas, desde las primeras vanguardias hasta los lenguajes del siglo XXI.

El recorrido arranca en el exterior del Tinglado, donde dos esculturas de gran formado -Agamenón III de Amadeo Gabino (2000) y Sata, de Marcel Martí (2005)— actúan como preludio de un espacio expositivo pensado para estar descubierto paso a paso. En el interior, la muestra se articula agrupada en cinco grupos generacionales. La primera recopilación figuras clave de las vanguardias, con obras de Fernand Léger, Joan Miró o Jorge Oteiza.

El segundo se centra en creadores nacidos en los años veinte, como Amadeo Gabino o Marcel Martí, que exploran la geometría y los volúmenes desde el hierro. El tercero reúne artistas de las décadas de los treinta y cuarenta, vinculados al minimalismo y a formas orgánicas, con nombres como Andreu Alfaro o Sergi Aguilar. El cuarto grupo incorpora creadores de trayectorias muy reconocidas, como Jeff Koons, Tom Carr o Perejaume. Finalmente, el quinto colecta voces plenamente contemporáneas, entre las que destacan Pablo Bruera, KAWS y Samuel Salcedo.

Niebla concibe la muestra como un viaje por las múltiples ramificaciones de la escultura del último siglo. En la entrada, un gran panel contextualiza la evolución de esta disciplina y prepara al visitante para un recorrido cronológico que revela divergencias, puntos de encuentro y miradas que han redefinido el papel del objeto escultórico. «La intención es que el público entienda de qué manera escultores de varias generaciones de un mismo siglo toman caminos diferenciados a la hora de crear», explica.

La exposición se podrá visitar de manera gratuita hasta el 15 de febrero y es el inicio de una nueva etapa en el Moll de Costa, que a partir de ahora incorporará regularmente proyectos de artistas de proyección internacional. El presidente del Port de Tarragona, Santiago J. Castellà, se refirió a esta exposición asegurando que marcará «un antes y un después» en la manera de entender estos espacios, afirmando que, a partir de ahora, quieren ser referentes del turismo cultural.