La propiedad del Camping Trillas compra el Castillo de Tamarit por 9,4 MEUR

Publicado por Carlos Domènech Goñi

La propiedad del Camping Trillas ha adquirido el Castillo de Tamarit por una cifra de unos 9,4 millones de euros. Así lo confirma a este medio Roger Trillas, nuevo administrador único de Immobiliaria Betrén, sociedad que hasta el pasado 28 de octubre era propietaria del castillo. Después de meses de negociaciones, fue en esta fecha cuando, ante notario, se oficializó la venta de la sociedad y, consecuentemente, del Castillo de Tamarit.

Unas semanas antes, y según adelantó el medio Porta Enrere, la familia Trillas había adquirido 200 hectáreas de terreno que incluyen el Mas del Cusidó y Sant Simplici, los dos catalogados como bienes culturales de interés local, también propiedad de Betrén. En el mismo artículo, publicado el 13 de octubre, se hacía referencia a la oferta que Trillas, desde la sociedad Branding Finestra SL, había presentado para comprar también el Castillo de Tamarit. La compra se hizo efectiva el 28 de octubre. «Todavía no nos lo creemos. Estamos muy contentos», indica Roger Trillas a Diari Més.

Aunque se trata de un Bien Cultural de Interés Nacional y, por lo tanto, la Generalitat tiene derecho a tanteo por la compra de estos inmuebles, en este caso no ha sido así. Trillas, tal como explica a Diari Més, adquirió a la sociedad al completo de Immobiliaria Betrén, y no el castillo en una única operación. En consecuencia, la administración catalana, que ya desistió de comprar Mas del Cusidó y Sant Simplici tal como recogía Porta Enrere, no pudo optar a la compra del Castillo de Tamarit.

En los últimos años, esta fortificación documentada desde el siglo XI, había acogido acontecimientos corporativos, gastronómicos y bodas de alto nivel. Opera a la empresa AG Planning, que seguirá trabajando en el espacio con este modelo de negocio. La nueva propiedad, sin embargo, tiene previstas algunas novedades para «acercar el castillo a la ciudadanía».

Visitas guiadas



Este sábado, se arrancará una prueba piloto de visitas guiadas «a la totalidad del castillo». El proyecto es «embrionario», recalca Roger Trillas, pero la voluntad es repetir estos tipos de actos durante todo el año. «Enseñaremos las interioridades del castillo al 100%. Creo que puede ser muy interesante para que la ciudadanía lo conozca en su totalidad», explica. También se plantean que, con la llegada de los meses estivales, esta visita se pueda complementar con «una copa de cava o un vino», y habilitar permanente donde pueda acceder todo el mundo. Les visitas serán de pago.

Por otra parte, hasta la llegada de Sus Majestades Reales, el castillo acoge durante los fines de semana una feria navideña. «Ya hemos hecho tres ediciones en el camping, pero este año queríamos aprovechar un espacio icónico e idílico como es el castillo para organizar la feria», detalla Roger Trillas. La feria abrirá los próximos días 13, 20, 21, 26, 27, 28 y 31 de diciembre y cerrará el día 3 de enero, en horario de 17 a 21 horas. Participan una quincena de entidades benéficas del territorio y la entrada al público general es de 3 euros, un precio simbólico que se destinará íntegramente a las entidades que forman parte del proyecto ‘Campings per tothom’.

El Castillo de Tamarit constituye uno de los ejemplos más puros y tempranos de arquitectura románica del término de Tarragona y fue derribado a la guerra de los Segadores.