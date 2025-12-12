El mejor pádel del mundo aterriza en Tarragona con el Costa Daurada International Padel Experience

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona acoge estos días el Costa Daurada International Padel Experience Master Final, un acontecimiento deportivo de primer nivel que sitúa la ciudad en el mapa internacional del pádel. La presentación oficial del torneo ha tenido lugar este viernes en un escenario emblemático como el Anfiteatro Romano, en un acto que ha reunido representantes institucionales y del mundo deportivo.

El consejero de Deportes y Turismo Deportivo del Ayuntamiento de Tarragona, Mario Soler, ha destacado durante la presentación “la apuesta decidida del Ayuntamiento de Tarragona por el turismo deportivo” y ha remarcado que la ciudad se ha consolidado como Usted habitual de grandes acontecimientos deportivos de alcance internacional. Soler ha subrayado que “fomentamos el turismo fuera de temporada, un turismo deportivo y familiar, y nos hemos convertido en un polo de atracción”.

Se trata de la primera vez que Tarragona acoge el Costa Daurada International Padel Experience, una competición que hasta el 15 de diciembre reunirá a los 100 mejores jugadores del mundo, convirtiendo la ciudad en punto de encuentro de la élite internacional de este deporte. El acontecimiento supone también un impulso para la actividad turística y económica del territorio en un periodo de menor afluencia.