Más de ochenta propuestas de teatro, danza y ópera protagonizan la primavera cultural en Tarragona

Tarragona vivirá una primavera marcada por la cultura con una programación de artes escénicas extensa y diversa que incluye más de 80 propuestas, la participación de más de 300 artistas y profesionales y una presencia destacada de mujeres en roles de liderazgo artístico. La temporada Primavera Cultura, impulsada por la Consejería de Cultura del Ayuntamiento, se ha presentado esta mañana y consolida la apuesta municipal por una oferta cultural estable, descentralizada y de calidad.

Entre los meses de marzo y junio, la ciudad acogerá espectáculos de teatro, danza, música, ópera, circo, cine y musicales, con el Teatre Tarragona como escenario principal, pero también con actividades repartidas por los centros cívicos, el Fortí de Sant Jordi, el Seminari, Bonavista, el Port y otros espacios de la ciudad. La programación integra ciclos consolidados como En Família, En Dansa, Refugi Sonor, Música per a tothom de Joventuts Musicals, Escenari Viu i Alternador, así como festivales de ciudad como el Dixieland, el Festival Internacional de Màgia Teatre Màgic o Guitarraco.

La consejera de Cultura, Sandra Ramos, ha subrayado que “es un orgullo llenar la ciudad de cultura todo el año” y ha remarcado la voluntad de seguir ampliando una programación “variada, de calidad y con talento local e internacional”. Ramos también ha destacado la importancia de extender las artes escénicas más allá del centro, afirmando que “la cultura es un servicio público y tiene que ser accesible a toda la ciudadanía”.

Entre los platos fuertes de la temporada destaca Tempestat, adaptación de Shakespeare dirigida per Oriol Broggi, que se estrenará el 14 de marzo. Del 19 al 21 de marzo, la compaia suiza Trickster-p presentará la performance Book is a Book is a Book, una experiencia artística individualizada. El 25 de marzo, los bailarines del Ballet Nacional de España Irene Tena i Albert Hernández actuaran en el espectáculo No, mientras que el dramaturgo Francesc Cuéllar presentará Honestedat el 19 de abril.

La música sinfónica también tendrá un papel central con Franz Schubert Filharmonia, que culminará la celebración de su 20.º aniversario con conciertos destacados. El 21 de marzo, Leonard Slatkin dirigirá la orquesta en obras de Haydn y Schubert; el 15 de mayo, la violinista Midori interpretará el Concierto para violín de Mendelssohn; y el 2 de junio, la pianista Judith Jáuregui ofrecerá un programa con obras de Manuel de Falla i Rimski-Kórsakov.

Les entradas se pondrán en venta el jueves 18 de diciembre a través de la web entrades.tarragona.cat y a las taquillas del Teatre Tarragona. Coincidiendo con las fiestas navideñas, también se estrena el nuevo abono regalo Momentos de emoción, que permite regalar cultura y dejar que la persona beneficiaria escoja el espectáculo que prefiera.