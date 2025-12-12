El Ayuntamiento de Tarragona instala 44 reductores de velocidad por todo el municipio

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha iniciado esta semana la instalación de 44 reductores de velocidad en diferentes barrios de la ciudad con el objetivo de mejorar la seguridad vial y pacificar el tráfico. Los trabajos, que se alargarán hasta finales de enero, han sido adjudicados por un importe de 75.070,73 euros, IVA incluido, y responden tanto a criterios técnicos como demandas vecinales.

La consejera de Movilidad, Sonia Orts, ha explicado que la actuación permitirá “cubrir los puntos con más alta siniestralidad” y que también incorpora sugerencias de las asociaciones de vecinos, “que conocen muy bien el día a día de sus barrios”. Orts ha destacado que la instalación de reductores de velocidad es una de las peticiones más habituales que recibe el gobierno municipal, motivo por el cual se ha diseñado “un paquete ambicioso que llega a diferentes puntos de la ciudad”.

Según datos de siniestralidad, tres de cada cuatro accidentes con víctimas en Cataluña se producen en zonas urbanas, y casi el 20% de las personas afectadas son peatones. El exceso de velocidad es una de las principales causas de accidente, y los elementos físicos de moderación del tráfico permiten una reducción inmediata de la velocidad de entre el 20 y el 30%.

Los nuevos reductores se instalarán en todos los barrios, tanto en el centro como en la periferia. Una parte importante de las actuaciones se concentra en entornos escolares, como la avenida Maria Cristina, cerca de la escuela Sant Pau, o al bloque|bloc Uruguay, en torno a la escuela Marcel·lí Domingo. También se actuará en calles con problemas reiterados de exceso de velocidad, como la calle del Arzobispo Josep Pont i Gol o la avenida de los Países Catalanes, así como en puntos del polígono de las Gabarras.

Los dispositivos que se están colocando son esquenes d’ase i coixins berlinesos. Les espaldas de asno se implantan transversalmente a toda la anchura de la calzada y son adecuadas para vías limitadas a 30 km/h o a las entradas de zonas residenciales. Los coixins berlineses, en cambio, ocupan sólo una parte de la calzada, hecho que permite que autobuses, camiones, bicicletas y motocicletas circulen con menos afectación, mientras que obliga los turismos a reducir la velocidad.

La consejera de Movilidad ha adelantado que el gobierno municipal quiere dar continuidad a esta línea de actuación y que el presupuesto del 2026 ya prevé una partida de 75.000 euros para seguir instalando reductores de velocidad en la ciudad. “La prevención de accidentes y la seguridad de peatones y conductores es una prioridad”, ha concluido Orts.