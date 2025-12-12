Niños de 36 escuelas adornan mañana el Arbre dels Desitjos en el vestíbulo del Ayuntamiento de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona vivirá mañana uno de los actos más emblemáticos de las fiestas de Navidad con la celebración del Arbre dels Desitjos, que llenará el vestíbulo del Ayuntamiento de ilusión, música y creatividad infantil. A partir de las 10.30 h, niños y niñas de cuarto de primaria y de educación especial de 36 centros educativos de la ciudad participarán colgante sus deseos y buenos propósitos, elaborados en forma de ornamentos navideños, en el gran árbol que presidirá el espacio.

La actividad, organizada por el Institut Municipal de Educació de Tarragona bajo el lema Per Nadal, tot és possible a Tarragona, incluirá la animación de un grupo infantil que dinamizará el encuentro y contribuirá a crear un ambiente festivo y acogedor para dar la bienvenida en Navidad. El acto contará con la presencia de la consejera de Educación, Isabel Mascaró, junto con otros miembros del consistorio, y se abrirá con un concierto de villancicos a cargo de la coral infantil de la Escuela Municipal de Música de Tarragona.

La jornada, que quiere fomentar los valores de convivencia, participación y comunidad, cerrará con una chocolatada para todos a los niños participantes.