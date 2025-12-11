La Unidad Policial de Refuerzo y Proximidad de Tarragona realiza 14 detenciones e interpone más de 1.600 denuncias

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

2.709 personas identificadas, 498 vehículos controlados, 872 denuncias por incivismo, 271 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública, 403 denuncias por estupefacientes consumo o tenencia, 97 denuncias por armas y objetos peligrosos, 33 denuncias por alteración del orden público, 22 diligencias elaboradas y 14 detenciones practicadas. Estas son las diferentes actuaciones que ha realizado la Unidad Policial de Refuerzo y Proximidad (UPRP) desde el 17 de septiembre —día en el cual se puso en marcha— hasta el pasado domingo.

«Estas cifras no son fruto del azar, sino del trabajo bien planificado de la Guardia Urbana de Tarragona, la ejecución rigurosa y la formación especializada de nuestros agentes», ha señalado esta mañana el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, que ha presentado este primer balance de la nueva brigada en la plaza de la Constitución de Bonavista. «Lo hacemos aquí porque la gente de los barrios de Ponent se merece sentirse segura», ha afirmado.

El alcalde ha recordado que la UPRP es «una unidad proactiva» que «trabaja con tres ejes fundamentales». El primero, la «seguridad objetiva», con la detección y la corrección inmediata de conductas incívicas o delictivas. El segundo, la «seguridad subjetiva», con el refuerzo de la percepción de control policial en aquellas zonas donde la ciudadanía muestra más inquietud. Y, finalmente, «la convivencia y calidad de vida urbana». En este sentido, Viñuales ha detallado que la brigada ha realizado 88 patrullajes a pie, «una demanda de todos los barrios». «Cada vez habrá más», ha asegurado.

Durante primeros tres meses, también se han realizado 38 dispositivos en zonas de ocio, 27 controles de alcoholemia, 33 dispositivos estáticos de control, 40 puntos estáticos de control y otros 51 servicios preventivos. «La presencia de la UPRP ha tenido un impacto directo y todavía tendrá mucho más», ha afirmado el primer edil.

La furgoneta oficial

Esta mañana, también se ha presentado el vehículo oficial de la Unidad Policial de Refuerzo y Proximidad, una furgoneta Ford Custom L2 de 170 caballos, que servirá como «base móvil de seguridad capaz de desplegar recursos allí donde la ciudad lo necesite». Esta dispone de protecciones metálicas a los cristales y las luces para asegurar la resistencia del vehículo, y cuenta con tecnología integrada, como cámaras de vigilancia, sistemas de comunicación avanzados y dispositivos electrónicos que permiten coordinar actuaciones en tiempo real.

En su interior, tiene material operativo para actuaciones policiales, kits de primeros auxilios y un desfibrilador externo automático (DEA) para emergencias médicas, «reforzando así su función de servicio público». Hay que recordar que esta unidad está pensada para garantizar la seguridad en acontecimientos de gran afluencia de gente, así como actuar en zonas o barrios con problemáticas específicas, como la estación de buses de la plaza Imperial Tarraco.

365 días del año

La brigada está formada por doce agentes y dos cabos, estará activa los 365 días del año, desde las seis de la tarde hasta las dos de la madrugada y hasta las seis los fines de semana. «La furgoneta es un símbolo de la nueva unidad y representa un paso adelante en la modernización de nuestra policía y en la voluntad que la gente de Tarragona se sienta segura, independientemente del barrio donde viva», ha remarcado Viñuales, quién ha afirmado que la UPRP supone «un cambio radical de modelo».