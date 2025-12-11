Tarragona rinde homenaje a Berni Sancha con un concierto solidario por la lucha contra el cáncer

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Capsa de Música acogerá el próximo sábado 20 de diciembre, a partir de las 19 h, la tercera edición del Memorial Berni Sancha, un acontecimiento que combina música emergente, memoria y solidaridad. La cita, ya consolidada en el calendario cultural, rinde homenaje al prolífico guitarrista de los barrios de Ponent, miembro de la formación Números Rojos, un auténtico símbolo de rebeldía y creatividad para toda una generación durante los años 80.

Este año, el Memorial repetirá un formato que lo ha convertido en un espacio de oportunidades para nuevas bandas del territorio. Tal como se hizo por primera vez en el año 2024, toda la recaudación obtenida a través de las aportaciones voluntarias del público se destinará íntegramente a la Associació Contra el Càncer en Tarragona.

El primer tributo a Berni Sancha se celebró en diciembre de 2023, tres años después de su muerte, a raíz de la voluntad de la familia y del colectivo de músicos de preservar su huella artística. Desde entonces, la Caixa de Música se ha convertido en un escaparate imprescindible para grupos locales que quieren crecer y conectar con el público de la ciudad.

En esta tercera edición, los protagonistas serán Luca Bonifaccio, Mötosierra y Sebastiana la Tejeringuera, que combinarán repertorios propios con versiones, de piezas estrechamente vinculadas a la trayectoria de Berni Sancha. Sonarán temas de Números Rojos, así como composiciones de su etapa en solitario con el proyecto Berni Contra las Cuerdas y el disco Buscando Compañía. Durante la velada también se instalará una parada con copias físicas de su CD para quien quiera llevarse un recuerdo.

La propuesta vuelve a conjugar cultura y compromiso social: promueve el talento musical local y, al mismo tiempo, contribuye a la lucha contra el cáncer, una causa que requiere cada vez más apoyo y financiación. La entrada es gratuita, con aportaciones voluntarias, pero hay que tener en cuenta que el aforo es limitado. Los menores de 18 años tendrán que acceder acompañados de padre, madre o tutor legal.