Tarragona Jove ofrece un laboratorio teatral gratuito para jóvenes

El Espai Jove Kesse será este sábado el escenario del Laboratorio experimental a partir de herramientas del teatro social, una propuesta gratuita impulsada por la Consejería de Juventud y la Consejería de Cooperación del Ayuntamiento dentro de la Mostra de Teatre Jove y el Casal de Nadal de Tarragona Jove. La actividad tendrá lugar de 10 a 14 h y está destinada a potenciar la capacidad transformadora de las compañías teatrales juveniles.

El taller será conducido por el personal de La Xixa Lab y abordará el teatro como herramienta de empoderamiento, transformación comunitaria y educación crítica. Durante la sesión, los participantes intervendrán en una pieza teatral y en un taller vivencial, trabajando temáticas como la justicia global, las discriminaciones, los derechos humanos y las desigualdades estructurales, siempre desde una perspectiva interseccional.

La actividad está dirigida a jóvenes de 16 años en adelante y es totalmente gratuita, con inscripción previa a través de la web oficial de Tarragona Jove.

Es una oportunidad única para los jóvenes tarraconenses de vivir el teatro de manera experiencial y transformadora, explorando temas sociales con herramientas creativas y participativas.