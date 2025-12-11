El Port de Tarragona se presenta como motor económico y logístico en Valls

Castellano ha concluido que el Puerto de Tarragona juega un papel clave en la transformación económica del Campo de Tarragona y de Cataluña.Cedida

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El presidente de la Autoritat Portuaria de Tarragona, Santiago Castellà, ha visitado este jueves la Cambra de Comerç de Valls para presentar los principales proyectos estratégicos que impulsa el Puerto, en una jornada destinada a reforzar los vínculos con el tejido empresarial de la comarca. La sesión ha contado con la bienvenida del presidente de la Cámara, Josep M. Rovira, quien ha destacado la importancia de la colaboración entre empresas y Puerto.

El encuentro ha sido organizado por la Escuela de Logística de la Cambra de Comerç de Valls, con la colaboración del Port de Tarragona y CIMALSA, y con apoyo del programa Pyme Global, los Fondos Europeos, el Ministerio de Hacienda y el cofinanciamiento de la Unión Europea.

Durante su intervención, Castellano ha presentado el proyecto “Port Tarragona: motor metropolitano”, destacando la potencia logística del Puerto con 1.100 hectáreas de superficie operativa, 18 km de línea de atraque y más de 2.300 escalas de barcos anuales, y su capacidad de mover más de 32 millones de toneladas de mercancías cada año. Ha subrayado proyectos de futuro como la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), la nueva terminal intermodal en Guadalajara, la electrificación de tenazas y la segunda fase del Muelle de Baleares, así como iniciativas en energía verde, hidrógeno, eólica marina y protección ambiental.

Castellano ha concluido que el Port de Tarragona es hoy un hub logístico, industrial, cultural y de sostenibilidad, con un papel clave en la transformación económica del Camp de Tarragona y de Cataluña. La jornada ha incluido un turno de preguntas con participación activa de los asistentes y ha finalizado con una visita a las instalaciones de IKEA y FM Logistics.