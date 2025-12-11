Un paseo por el patrimonio escrito y construido

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Recorrer la ciudad de Tarragona y sus espacios más emblemáticos de la mano de los escritores que lo han literaturizado. Y hacerlo, además, con formato de maratón. Es decir, mediante cinco rutas temáticas que se van enlazando, desde las 10 de la mañana hasta las 19.30 de la tarde. Esta es la idea de fondo de la primera edición del Marató de Rutes a Tarragona. Camins de llengua i de literatura per Tarragona, que se celebrará en la ciudad este próximo sábado, 13 de diciembre.

La iniciativa surge a partir de la colaboración de siete instituciones y organismos de la ciudad (APELLC, Departament de Filologia Catalana de la URV, Serveis Territorials de Política Lingüística a Tarragona, Grup de Treball de Veus de Dona, Biblioteca Pública de Tarragona, Museu del Port i Catedral y Museu Diocesà), así como de un buen número de escritores que asumirán el papel de conductores.

La jornada empezará a las 10 de la mañana en el Terrat del Palau de Congressos, con la Ruta Pin i Soler. Magí Sunyer será el encargado de guiar a los participantes hasta la calle de la Mercería para mostrar, con textos de la trilogía del narrador, dónde vivían, dónde trabajaban y dónde se divertían los tarraconenses a mediados del siglo XIX.

En la misma calle de la Mercería arrancará, a las 11.20 h, la Ruta Història de la llengua, conducida por Jordi Ginebra, que recurrirá varios espacios de la Part Alta que son testigo de los hechos que han marcado la historia del catalán y que, al mismo tiempo, hacen patente la evolución a lo largo de los siglos, empezando por el pasado latín.

El paseo acabará a las 12.30 h en la plaza Unesco, donde esperarán Fina Tudó, Anna Gispert, Montse Bové y Núria Espluga para arrancar la Ruta La Tarragona que reneix, un paseo que tiene como punto de partida la derrota de 1811 y que se adentra en el renacimiento posterior impulsado por el empuje de los habitantes de la ciudad.

Después de comer, el maratón seguirá en el Serrallo. Allí, a las 16 h, Dolors Saumell, Mercè Toldrà, Fina Anglès y Carme Pedrol dirigirán la Ruta El Serrallo vist pels escriptors, que consistirá en un paseo durante el cual se escucharán textos que han recreado literariamente el barrio marinero y pescador de Tarragona.

El maratón acabará a los pies de la Catedral. Allí, a las 18.15 h, Pablo Varona se encargará de dirigir la ruta Lletres pètries. Paraules dites i escrites al mur de la Catedral, en la que invitará al público a leer lo que ha quedado escrito en los muros del principal templo de la ciudad. La actividad tiene las plazas agotadas, pero se ha abierto una lista de espera (para apuntarse es necesario escribir al correo electrónico bptarragona.inscripcions@gencat.cat).