Jordi Tresserras: «Hay que cambiar la forma de hacer los tours y Tarragona puede ser un laboratorio»

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Jordi Tresserras es consultor de la Unesco en patrimonio y valora la creación del Consorcio de Tàrraco, analiza su gobernanza y el papel de las diferentes instituciones que forman parte y señala los retos de futuro para la ciudad y sus monumentos.

¿Cómo valora la creación del Consorcio de Tàrraco?

«De entrada lo valoro muy positivamente. Yo he sido muy crítico con la gestión de los monumentos y su estado de conservación en Tarragona. Hay una inversión económica importante y se está interviniendo en los espacios. Soy optimista».

¿Y su gobernanza?

Se critica que sólo entre la Generalitat y el Ayuntamiento, pero yo creo que está muy bien. Esta colaboración también es fundamental con los otros municipios y con la Diputación de Tarragona. Creo que también es importante que haya una participación ciudadana, que los vecinos puedan decir la suya. Tarragona es un mosaico de barrios y se lo sienten suyo también».

¿Comparte la visión del arqueólogo Joaquin Ruíz de Arbulo sobre abrir el Consorcio a la financiación privada?

«Sí, con las empresas petroquímicas u otras instituciones como podría ser el Puerto. Pueden contribuir a consolidarlo y a ayudar, aunque sean aportaciones más pequeñas».

¿Entiende que el Ministerio no entre?

«El Ministerio, como Gobierno de España, ya decidió que no entraría a ningún consorcio más. En Ibiza no está, en Cáceres tampoco. En el caso de Mérida, su aportación el año pasado fue de 80.000 euros. En Tarragona no estará, pero hará aportaciones. Y estamos hablando de inversiones millonarias. Además, hay que tener en cuenta que tiene espacios que son de su propiedad».

¿Qué cree que ha cambiado para que ahora se haya podido desencallar el Consorcio?

«Creo que se están cogiendo los frutos de todo lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Todos los partidos políticos de Tarragona han intervenido en algún momento, en su medida. La gente se me preguntaba cómo veía las votaciones de los estatutos. Creo que va más allá y que todos los partidos tienen el patrimonio en su agenda, está sobre la mesa, y es primordial. Se tiene que trabajar para conseguir llegar además consesos e intentar no hacer partidismo con este ámbito».

Tresserras es un experto en PatrimonioGerard Marti Roig

Usted siempre ha defendido que la consejería|conselleria de Patrimonio tuviera mucho más peso en el Ayuntamiento.

«Totalmente, porque tiene que trabajar con otras áreas del consistorio como Urbanismo. El Consorcio sólo gestionará los elementos romanos, pero desde la |conselleria se tiene que trabajar todo el patrimonio que hay en el suelo, que es mucho más. Y se tienen que hacer puentes de trabajo. Por ejemplo, con el Parque Central. Empiezan a hacer una tarea importante allí. También con la pedrera del Mèdol, que ha transferido Abertis. Hay muchos elementos sobre la mesa, se está hirviendo la olla».

¿Qué proyectos o actuaciones cree que son las más prioritarias?

«El Plan Director del Anfiteatro era fundamental. Actuar en la Necrópolis también. Eran dos puntos críticos. También el Foro de la Colonia o el Puente del Diablo. Más allá, el Plan de Gestión es la gran hoja de ruta que marcará el futuro».

Se ha tardado una década al hacerlo. ¿Por qué es tan importante?

«Porque creo que tiene que aportar una visión más educativa, cultural y turística. En este sentido, tengo esperanza porque creo que se puede trabajar mucho más y el patrimonio de Tàrraco tiene un gran potencial como recurso. Marca la hoja de ruta de cara al futuro».

Repensar el turismo

¿En este sentido, qué visión cree que tiene que tener sobre el turismo?

«Hace falta un plan de turismo del conjunto de Tàrraco. Es otro de los grandes retos. Aquí, el Consorcio no tendrá tantas competencias y se tendrá que trabajar con los departamentos de turismo de las diferentes administraciones. Ya se está cambiando la forma de presentar Tarragona en el mundo. Ahora, en las ferias, el Ayuntamiento se lleva a la gente de Tàrraco a Taula. Y llevan vinos de toda la provincia. Es un potencial brutal. El mismo pasa con Tàrraco Viva, que es un gran éxito».

Pero se tiene que mantener un equilibrio para que los tarraconenses no se sientan desplazados.

«Claro está. Hablo con Magí Seritjol y todo siempre se llena. Si vinieran turistas podría ser demasiado. También se tiene que intentar cambiar la forma de hacer los tours. Hay muy pocas experiencias turísticas más allá, aparte de las gastronómicas. Es decir, si tú vas al Mercadet de Bonavista, tú puedes explicar lo que era un mercado romano. Nuestra tradición romana. Y lo incorporas al discurso, más allá de visitar el Mercado Central. Son formas diferentes de hacer las cosas. Creo que Tarragona también puede ser un laboratorio para ver que prácticas funcionas y cuáles no por las otras ciudades patrimonio mundial de la Unesco».

Ahora que habla de laboratorio, un aspecto clave también del conjunto patrimonial es la investigación. ¿Ha mejorado la relación entre las diferentes instituciones?

«Creo que sí. Ante todo, tenemos que tener en cuenta que tenemos investigadores de gran nivel en la ciudad. El ICAC está aquí, la URV cuenta con una gran línea de trabajo con Arbulo y Ricardo Mar. Quiero decir que tienes muchos ingredientes, pero quizás no les has dado esta oportunidad o importancia. Después, tenemos que tener en cuenta que en Tarragona hay muchos egos. Y la suma de egos creo que ahora se ha podido dejar atrás. Y cada uno ha sumado y ha aportado el suyo. No necesitas que seamos amigos para trabajar juntos. Necesitamos una hoja de ruta común y después cada uno en la suya».

¿Con todo, como se imagina el conjunto de Tàrraco de aquí 10 o 20 años?

«Muy parecido a Mérida, con una estructura consolidada. Un consorcio con las diferentes administraciones públicas, con un sector privado organizado. Y un foro para la ciudadanía, con asociaciones de vecinos, comerciantes, la Sociedad Arqueológica. Que sea un órgano consultor. Y con una oferta cultural mucho más coordinada y una oferta educativa reforzada. Tenemos que ir para acá».