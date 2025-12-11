Los tarraconenses gastan casi medio millón con los Bons Comerç en un éxito de participación del 99%

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Este noviembre, la campaña de Bons Comerç de Tarragona ha vuelto a demostrar su fuerza con una participación espectacular: el 99% de los 30.000 buenos disponibles se activaron durante la segunda semana de la campaña, especialmente entre el 13 y el 20 de noviembre. La iniciativa empezó con una fiesta en la calle entre la Rambla Nova y la Plaza Corsini, con actividades infantiles y showcooking, que atrajeron al público y dieron visibilidad en la campaña desde el primer día.

La consejera de Comercio, Montse Adan, ha destacado la colaboración de los comercios locales y la consolidación de la iniciativa. “Incentivar el comercio de proximidad y dar a conocer tiendas y productos de nuestra casa es uno de los objetivos de los Bons Comerç, y este año lo hemos alcanzado plenamente. La campaña ya se ha consolidado y el próximo año estudiamos hacer dos ediciones, primavera y otoño, para mantener el dinamismo comercial durante todo el año,” ha subrayado.

Desde la Cámara de Comercio, el vicepresidente Lluís Colet ha agradecido la participación de los establecimientos y ha valorado positivamente el momento del año en qué se celebra la campaña, coincidiendo con un periodo habitualmente flojo en ventas y ayudando a activar las compras previas a la Navidad.

En términos económicos, los bonos han generado 150.000 € en descuentos, que han impulsado 621.000 € en compras, con un total de 472.000 € gastados por los consumidores en los 11.476 tickets asociados. El centro de Tarragona concentra el 70% del consumo, mientras que los barrios representan el 30% restante. La media de bonos por ticket ha sido de 2,59, con un ticket medio de 54,11 €, algo que significa que por cada 1 € subvencionado, los consumidores han aportado 4,18 € de gasto directo.

Con respecto a los sectores, la alimentación sigue liderando con unos 11.500 buenos, seguimiento de moda con 4.700 y calzado con 3.300, sumando juntos cerca del 67% de los bonos y unos 83.000 €. La restauración también ha participado con unos 700 buenos, una novedad de este año que amplía el alcance de la iniciativa.