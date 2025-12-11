Dos trabajos sobre renombres tarraconenses y estrés a los grupos triunfan en los Premis de Recerca Castellera 2025

¿El premio de Secundària también ha reconocido con un accésit el trabajo Cuáles son los efectos del cambio climático en la actividad castellera?, de Foix Sànchez RafecasCedida

Un estudio sobre los renombres castellers tarraconenses y una investigación sobre la gestión del estrés a los grupos han sido los trabajos ganadores de los Premis de Recerca Castellera 2025, organizados por el Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC) con la financiación del Ayuntamiento de Tarragona. La convocatoria ha recibido un notable volumen de propuestas que confirma el buen momento que vive actualmente la investigación en el ámbito casteller.

El premio universitario, que llega a su novena edición con ocho trabajos presentados, ha sido para Força, equilibri, valor... i gent! Inventari i anàlisi lingüística dels renoms castellers tarragonins (1970-2025), un trabajo de final de grado en Filología Catalana de la URV elaborado por Rut Nolla Bertran. El jurado ha subrayado la originalidad, la profundidad de la investigación y el análisis filológico, así como la calidad de la presentación.

En esta categoría también se han otorgado dos accésits: Periodisme casteller de dades. Anàlisi, reptes i oportunitats, de Cinta Olivan (UOC), i Los castells como herramienta pedagógica para la educación en valores, d’Alejandra Olías (UCM). El jurado ha sido formado por Eusebi Campdepadrós, Marta Calull, Xavier Capdevila, Francesc Domènech y Judith Balanyà.

Por otra parte, este año se ha estrenado el premio de Secundària, convocado por el CEPAC y la Cátedra URV para el Estudio del Hecho Casteller. El primer premio ha sido para Quan els castells es fan vida: mesura de l’estrès i la seva gestió en el món casteller de Queralt Polo Girona, estudiante de l'IES Domènech Montaner de Reus. El jurado ha destacado la calidad metodológica, el rigor del análisis y la elaboración de una herramienta útil para los grupos.

El premio de Secundària también ha reconocido con un accésit el trabajo Quins són els efectes del canvi climàtic en l’activitat castellera?, de Foix Sànchez Rafecas, alumna del Instituto Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès. El jurado se ha integrado por Josep Maria Figueras, Marta Calull, Marta Farrés, Aïda Valls y Mireia Salvador.