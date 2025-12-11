El dispositivo Grèvol, protagonista de la jornada “Bon dia” de la Cambra de Comerç de Tarragona

Los ponentes han abordado la temática “Importancia y alcance del dispositivo integral de seguridad Grèvol de los Mossos por Navidad”.Cedida

El intendente Vicenç Lleonart, jefe de la Región Policial Camp de Tarragona, y la sargenta Gemma Sánchez, responsable del Área Regional de Seguridad Ciudadana, Proximidad y Atención a las Víctimas (ARSEC), han participado este 11 de diciembre en una nueva edición del ciclo de jornadas Bon dia, organizadas por la Cambra de Comerç de Tarragona.

Durante la sesión, los ponentes han abordado la temática “Importancia y alcance del dispositivo integral de seguridad Grèvol de los Mossos por Navidad”.

El intendente Lleonart ha presentado el dispositivo Grèvol, activado un año más durante las fiestas navideñas para reforzar la seguridad en un periodo de elevada actividad comercial y gran movilidad ciudadana. Ha destacado que el dispositivo incrementa la presencia policial en zonas comerciales y puntos de afluencia, con el objetivo de prevenir hurtos, robos y estafas, tanto en compras en línea como en establecimientos físicos.

Asimismo, ha detallado que se ha reforzado la vigilancia en los ejes comerciales, las empresas de transporte de paquetería y las zonas turísticas, y que se mantiene operativo el nivel 4 de alerta antiterrorista.

Por su parte, la sargenta Sánchez ha expuesto recomendaciones de seguridad dirigidas al sector comercial, con consejos prácticos para prevenir incidentes y reforzar la percepción de seguridad durante la campaña navideña.

La jornada también ha puesto en valor la colaboración entre los Mossos d'Esquadra y la Cambra de Comerç de Tarragona, centrada en iniciativas que impulsan la formación y la ocupabilidad de jóvenes en el ámbito de la seguridad y la prevención.