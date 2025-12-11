Los arquitectos tarraconenses quieren el Archivo Jujol en la Casa de las Almas el próximo año: «Era la voluntad de la familia»

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Los arquitectos de Tarragona quieren que el 2026 sea el año en que, por fin, pueda empezar el traslado del Archivo de Josep Maria Jujol en la Casa de las Almas. «No podemos esperar más», explica Jordi Romera, presidente del Colegio de Arquitectes (COAC). Ya hace años que la institución propone que el extenso archivo del arquitecto se pueda ubicar en la Casa de las Almas, un inmueble de su propiedad que se encuentra en desuso. El COAC calcula que necesita 1,4 millones de euros para sacarlo adelante. «Ya tenemos unos 600.000 que podemos dedicar. Nos gustaría contar con la colaboración del Ayuntamiento y de la Diputación porque creemos que es un proyecto de ciudad y de territorio», indica Romera.

El presidente del colegio recuerda que esta iniciativa es precisamente la voluntad de la familia, que dio el fondo al COAC. Además, la Casa está al lado de la Iglesia de Sant Llorenç, Jujol tuvo un gran vínculo con quien. «Tendremos un espacio de unos 800 m² donde podremos tener un espacio para exponer, estudiar y reparar todos los objetos y documentos del fondo como se merecen. Es un archivo único, de una gran valía», expresa Romera. «Tenemos ya la archivista y la bibliotecaria, no haría falta personal nuevo», añade.

Por este motivo, considera que la aportación económica que correspondería a las administraciones públicas es asumible. «El retorno y la repercusión a cambio es mucho grande. Estamos hablando de un fondo de primer orden y una oportunidad para dar a conocer la figura de Jujol», dice el presidente. En este sentido, Romera explica que las reuniones recientes con la Diputación han sido positivas. «Entendemos su proyecto con el Museo de Arte Moderno y creo que son compatibles. Que puedan exponer una parte del archivo para que después, los visitantes que quieran profundizar en Jujol, tengan cerca la Casa de las Almas. Es una buena fórmula», indica.

A la espera del convenio

Con respecto al Ayuntamiento, el COAC espera la firma de un convenio de colaboración entre las dos instituciones para poder trazar un plan de acciones en torno a Jujol. «Nos dicen que se hará pronto, pero hace muchos meses que lo enviamos al consistorio. Tengo un mandato del colegio, que votó en la asamblea de toda Cataluña impulsar el Archivo en la Casa. No podemos estar paralizados para que la administración esté paralizada», dice Romera.

El consistorio anunció recientemente la voluntad de hacer un gran centro cultural al Metropol y ubicó un centro de intepretació de Jujol. «Necesitaba una gran inversión. Pero creemos que los dos espacios pueden ir en paralelo», dice el presidente. Sin embargo, considera que hace falta más diálogo para entender la voluntad del consistorio. «El Centro de Interpretación en una planta puede quedar pequeño. Y en la tienda no sabemos muy bien que quieren vender. Hay que recordar que nosotros somos los depositarios y propietarios del fondo», añade Romera. Fuentes del Ayuntamiento de Tarragona explican que se está trabajando.

Con todo, el COAC abre la puerta a la financiación privada si las administraciones públicas no los ayudan. «No me gustaría hacer a una fundación privada o parecida. Pero nos tendremos que buscar la vida. Tenemos que cumplir con el mandato y ser conscientes de lo que tenemos entre manos», expone Romera. «Es un fondo muy serio, que necesita que todos nos pongamos a trabajar y de forma mucho más coordinada», concluye al presidente de los arquitectos tarraconenses.