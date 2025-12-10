Tarragona acoge una sexta Connect@ Inn-Tech con cerca de setenta proyectos de innovación

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Recinto Ferial del Palacio de Congresos de Tarragona ha acogido este miércoles la sexta edición de la Jornada Connect@ Inn-Tech, un espacio de encuentro anual que combina innovación, emprendeduría, empleo e impacto social. La iniciativa, impulsada por la Diputación de Tarragona, mantiene los ejes que lo han convertido en una cita consolidada: la cultura, la ruralidad y el talento como motores del progreso territorial.

Este año participan cerca de setenta entidades y proyectos emprendedores procedentes de Cataluña, Castellón, Teruel y, por primera vez, Valencia. La jornada ha ofrecido una ponencia inaugural, un café-conversación y dos mesas redondas que han puesto el foco en casos de éxito vinculados en la cuádruple hélice, así como en la transferencia de experiencias entre administración, empresa, universidad y ciudadanía. A lo largo del día también se han programado talleres formativos y un concurso de pitch de expositores, en el que cada iniciativa dispone sólo de un minuto para presentarse y reforzar su visibilidad.

La presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, ha definido la Connect@ Inn-Tech como “una cita de referencia del mundo de la innovación y la emprendeduría a nuestra demarcación y al país”, destacando que la Diputación apuesta por “una ocupación de calidad, el progreso económico y la igualdad de oportunidades”. Por su parte, el diputado de Personas y Talento, Vale Pino, ha remarcado que la jornada “refleja el ecosistema emprendedor de la demarcación y la cuádruple hélice que impulsamos: administraciones, empresas, universidad y ciudadanía”.

Entre los ponentes destacan figuras reconocidas del ámbito empresarial e innovador, como Alfons Cornella, fundador de Infonomia y de l'Institute of Next, y Laura Corchado, cofundadora de Ruralízate, que han aportado su visión sobre los retos y oportunidades del territorio.