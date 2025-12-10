Un motorista, trasladado al hospital tras un choque con un coche en el centro de Tarragona

El accidente se ha producido en el cruce entre las calles Prat de la Riba y Ramón y Cajal.Diari Més

Un motorista ha sido trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona para ser valorado médicamente tras haber tenido una colisión con un coche en el cruce entre las calles Prat de la Riba y Ramón y Cajal. El accidente ha tenido lugar sobre las 11.45 h, momento en el que dos patrullas de la Guardia Urbana se han desplazado hasta el lugar tras recibir el aviso.

La moto circulaba por Ramón y Cajal en dirección sur, hacia Parc Central, mientras que el coche lo hacía por Prat de la Riba en sentido Imperial. Por causas que todavía se están investigando, ambos vehículos han acabado chocando en la intersección. El SEM ha atendido al motorista y lo ha evacuado al Joan XXIII para una valoración médica.