El montaje del Cirque du Soleil elimina temporalmente plazas de aparcamiento en Tarragona

Este jueves entrarán en vigor varias restricciones de aparcamiento y de tráfico en torno a la CaixaBank Tarraco Arena a raíz de la logística necesaria para acoger las actuaciones del Cirque du Soleil. Las medidas afectarán diferentes calles y zonas de estacionamiento durante los próximos días.

El aparcamiento de zona azul de la calle Mallorca quedará inhabilitado desde las 14 h del 11 de diciembre hasta las 24 h del 21 de diciembre de 2025. En el tramo de la calle Mallorca comprendida entre Jaime I y el número 16, quedará prohibido estacionar desde las 14 h del día 11 hasta las 04 h del día 22. Además, este mismo tramo se cortará totalmente al tráfico por tareas de desmontaje entre las 18.30 h del día 21 y las 02.00 h del 22 de diciembre.

Por otra parte, en la calle Mallorca, entre Jaume I y la plaza Ponent, no se podrá aparcar desde las 22 h del día 17 hasta las 24 h del día 21. La calle Jaume I, entre Mallorca y Eivissa, también quedará sin aparcamiento permitido —a ambos lados— en el mismo periodo: de las 22 h del 17 hasta las 24 h del 21 de diciembre. Finalmente, en la calle Eivissa, el tramo comprendido entre Sevilla y Jaume I tendrá reservado el lado derecho (según el sentido de circulación) entre las 22 h del día 20 y las 21 h del 21 de diciembre.