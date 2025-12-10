Les tarifas de los abonos del EMT se mantendrán el próximo año

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Les tarifas de los abonos de la Empresa Municipal de Transportes de Tarragona se mantendrán igual el próximo año. Actualmente, los precios reciben una bonificación del 50%. Hasta ahora, el Estado se ha hecho cargo del 30% y el Ayuntamiento del 20% restante. A estas alturas, la incógnita para el 2026 es cómo se repartirá esta bonificación y qué decisión toma el ejecutivo de Pedro Sánchez. Si estas cifras se modificaran, es probable que el consistorio tuviera que asumir una mayor parte de lo que ha asumido en los últimos años. Así, el billete sencillo seguirá costando 1,60 euros. Se mantendrá la gratuidad para niños y niñas de entre 0 y 3 años y se mantiene el precio de renovación para jubilados y pensionistas. También habrá continuidad de los abonos T-50/45, T-Tarraco y T-Joven, destinados, a los usuarios habituales del servicio de bus urbano. Se ofrecerá la bonificación del 25% en los títulos T-20/90E, T-50/45E, T-TarracoE y T-JoveE para personas empadronadas. Y se mantiene la utilización de los títulos ATM bonificados T-16, para niños y niñas de entre 4 y 16 años. Les personas en situación de paro tendrán bonificaciones

Los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte de Tarragona (EMT) van por el camino de registrar un nuevo año de récord. Hasta este noviembre, el servicio ya ha registrado más de 11,5 millones de usuarios y va camino de superar la cifra total del año pasado: 11,7 millones. «Tarragona se dirige hacia un año de récord en uso del transporte público municipal. Este incremento constata que la ciudadanía confía cada vez más en el EMT y en el servicio que ofrecemos día tras día», explica Sonia Orts, consellera de Movilidad y presidenta del EMT.