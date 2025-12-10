Les familias de la Escola l'Arrabassada se movilizarán lunes contra el inicio de las obras de Parcel·les Iborra

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La Asociación de Familias de Alumnos (AFA) de la Escola l'Arrabassada se movilizarán contra el inicio de las obras de Parcel·les Iborra. El próximo lunes, está previsto que empiece la construcción de un nuevo vial desde la zona de la Ermita de la Salud hasta la calle Mercè Rodoreda, justo junto al centro. Aquel mismo día, padres y madres se movilizarán para exigir el paro de unos trabajos que generarán niveles muy elevados de ruido, vibraciones y polvo a pocos metros del patio y las aulas de educación infantil.

«Nos plantaremos aquí para intentar garantizar la seguridad y bienestar de nuestros niños y niñas, que vemos que en el Ayuntamiento no les importa,» declaraba al portavoz de la AFA, Manel Tarrés, quien exponía que «la llaminadora, los camiones y toda la maquinaria estarán aquí cada día, de 9 a 17 horas, durante cuatro meses». Y es que, para crear el nuevo vial, habrá que rebajar hasta siete metros de profundidad de roca calcárea: «Nos hemos enterado de que es hígado de gato y, si es muy dura, los plazos se pueden prolongar».

«Muchas familias nos han manifestado su desazón por esta situación, sobre todo los que tienen hijos con problemas respiratorios y con necesidades educativas especiales», apuntaba. Por este motivo, desde la asociación vuelven a exigir que el grueso de los trabajos se aplace hasta el verano, en periodo no lectivo. De hecho, según Tarrés, ya lo propuso la dirección de la escuela en la reunión que mantuvo hace dos semanas con el Ayuntamiento y la empresa promotora de las obras, los cuales «se ahogaron por motivos técnicos».

Por otra parte, la AFA presentará una moción en el pleno municipal que se celebrará el próximo 18 de diciembre para «solicitar el aplazamiento inmediato del inicio de las obras del vial de Parcel·les Iborra hasta que se garantice que se han definido y comunicado por escrito todas las medidas preventivas necesarias para proteger la Escola l'Arrabassada». Si con todas estas acciones no consiguen parar los trabajos, las familias no descartan tomar medidas legales para paralizarlas.