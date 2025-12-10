«La historia de los vencidos todavía se está escribiendo»

Imagen de la presentación del libro, que tuvo lugar ayer por la noche en el Palau de la Diputació.Tjerk van der Meulen

«Para nosotros era un abuelo muy viejecito, y este libro es el descubrimiento de alguien mucho más importante de lo que me imaginaba», decía Teresa Muñoz Lloret. Tenía sólo nueve años cuando murió su bisabuelo, Pere Lloret, pero ayer la filóloga compartía con orgullo las anécdotas familiares que la acompañaron durante el resto de su infancia y que, todavía ahora, recuerda en detalle. «Sabíamos las cosas esenciales, pero no su influencia, el apoyo que tenía, su obsesión para que Tarragona saliera de la oscuridad y mostrara el patrimonio al mundo», afirmaba.

«Antes de ser ‘el abuelo viejecito’ fue un niño y fue un nieto, también», explicaba Joan Safont. Eso queda bien claro en su libro Pere Lloret. Alcalde republicà de Tarragona, la primera biografía completa dedicada a esta figura primordial de la política tarraconense y catalana del siglo XX, presentada ayer en el Palau de la Diputació de Tarragona. «La vida de este hombre merecía una biografía», aseguraba Safont.

«El hecho de que sea la primera indica que había un vacío. Es un vencido, un exiliado, y la historia de los vencidos todavía la estamos escribiendo», añadía. El libro es fruto de la Beca d’Estudis Històrics President Tarradellas 2024, convocada por la Fundació Irla con el apoyo de la Diputació de Tarragona y en colaboración con el Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià y la Universitat Rovira i Virgili.

El volumen, de 272 páginas, repasa la vida de un joven «extraordinariamente precoz». «Ya de adolescente escribía poesías, hacía de periodista y se movía en ambientes culturales y políticos», afirmaba el autor. A partir de aquí, Lloret inicia un ascenso, navegando varios cargos hasta que finalmente, se convierte en el alcalde que proclamó la República en Tarragona en abril de 1931.

«Cuando llega a la alcaldía no es un desconocido, ya se ha ganado el respeto y el prestigio. Es indiscutible que tiene que ser él», recalcaba Safont. También destacaba su «carácter visionario». «Entendió mucho antes que nadie el potencial turístico del patrimonio de la ciudad», explicaba. Un claro ejemplo de esta ambición es la inauguración del Passeig Arqueològic.

La investigación, explica el historiador, no le era ajena. «Había estudiado personajes de trayectorias parecidas. Lloret es arquetípico de una época y de un tipo de personalidad: alguien acomodado que opta por ideas progresistas, republicanas y catalanistas». «Hemos redescubierto un personaje mucho más esencial de lo que imaginábamos», señalaba la bisnieta de Lloret. «Y es emocionante ver cómo la ciudad empieza, por fin, a reconocerlo».