Mañana se abren las entradas para visitar el Magatzem Reial de Tarragona

Mañana jueves, 11 de diciembre, a las 11 h, se pondrán a disposición del público las entradas para visitar el Magatzem Reial de Tarragona. Los tickets tendrán un coste simbólico de 2 euros que será devuelto a los usuarios una vez hayan validado el acceso al recinto, y se podrán adquirir exclusivamente a través de la web municipal de entradas.

Se trata de una iniciativa conjunta del Ayuntamiento y el Port de Tarragona, que ceden un espacio para que los pajes de Ses Majestats els Reis d'Orient ultimen los preparativos de la Noche de Reyes. Durante la visita, los niños y niñas podrán recorrer el recinto guiados por los mismos pajes, que, en pleno trabajo de preparación de carrozas y organización de los regalos, compartirán detalles y momentos del trabajo que precede la noche más mágica del año. Además, los niños tendrán la oportunidad de dejar su carta en el Buzón Real, convirtiendo la experiencia en una actividad especialmente dirigida a familias con criaturas de hasta diez años.

El Magatzem Reial se podrá visitar del 27 al 30 de diciembre en el Refugio número 1 del Moll de Costa. Los días 27, 28 y 29 abrirá de 10 a 13.30 h y de 16 a 20 h, mientras que el día 30 se podrá visitar sólo en horario de mañana, de 10 a 13.30 h, en una actividad que se prevé que vuelva a ser uno de los atractivos destacados de la programación navideña de la ciudad.