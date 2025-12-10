CaixaForum Tarragona ofrece una Navidad llena de espectáculos, cine y talleres para toda la familia

Sòmion, la ciudad de los oficios imposibles, de la compañía El Que Mi Queda de Teatro invitará los niños a explorar la imaginación y los sueñoscedida

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

CaixaForum Tarragona se prepara para vivir unas fiestas de Navidad llenas de actividades culturales pensadas por el público familiar y adulto. La Fundación "la Caja” ha presentado una programación especial que convertirá el centro en un espacio de encuentro durante las vacaciones escolares, con espectáculos, cine, talleres y muestras que ocuparán todas las salas y espacios disponibles. Además, durante este periodo se podrá visitar la exposición Colores del mundo, una muestra fotográfica de National Geographic que explora la riqueza cromática del planeta.

El teatro, la música y el cine serán algunos de los grandes protagonistas. El clásico Un cuento de Navidad, de Charles Dickens, llegará en una adaptación del dramaturgo Francesc Cerro-Ferran que combina escenografía, sonidos y audiovisuales para recrear la magia y la nostalgia del relato original. La propuesta familiar Sòmion, la ciutat dels oficis impossibles, con títeres y música en directo, invitará a los niños a explorar la imaginación y los sueños a través de la compañía El Que Me Queda de Teatre. Con respecto a la música, la cantante sudafricana Karol Green conducirá el taller Jo canto en familia per Nadal, donde reinterpretará villancicos en clave de góspel y donde los participantes podrán experimentar con la suya propia ve.

El cine de animación también tendrá un papel destacado con varias proyecciones del programa Pequeños cinéfilos, que incluye títulos como El secret del llibre de Kells, El gran Nadal dels animals, Marcel, la concha con zapatos y En Pat i en Mat a l’hivern. Cada sesión contará con una introducción por parte del equipo educativo del centro y un pequeño debate posterior para compartir impresiones en familia.

Con respecto a las actividades creativas, el centro ha organizado la muestra Explora: Satèl·lits artificials, dedicada al món del NewSpace i les tecnologies espacials, y el taller Artefacto: una casa objeto, diseñado por el artista Regina Giménez, donde las familias podrán experimentar con estructuras de madera para construir una casa-collage inspirada en la obra de los arquitectos Eames. Les familias también podrán disfrutar de visitas dinamizadas y talleres vinculados a la exposición Colores del mundo, así como de un espacio de juegos y lectura abierto en fechas especiales.

Durante el periodo navideño, CaixaForum Tarragona abrirá sus puertas del 16 de diciembre al 4 de enero, de 10 a 20 h, con horarios especiales el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, días en que el centro abrirá de 10 a 14 h. El centro permanecerá cerrado los días 25 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero.