Cuatro detenidos y más de 450 identificados en un plan de acción policial en Campclar

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Tarragona y los Mossos d'Esquadra han llevado a cabo un amplio plan de actuación en el barrio de Campclar entre los días 3 y 23 de noviembre, un dispositivo que ha sumado más de 190 horas de patrullaje y ha tenido como objetivo incrementar la presencia policial, reducir conductas incívicas y mejorar la seguridad vial.

Durante el operativo, los agentes han identificado a 452 personas y han controlado 240 vehículos tanto en controles específicos como durante patrullajes preventivos. El dispositivo se ha saldado con cuatro detenidos: dos por ruptura de condena, uno por orden de búsqueda y detención y uno por positivo penal en una prueba de alcoholemia.

El plan también ha permitido interponer 44 denuncias de tráfico, 24 por conductas incívicas, 16 por incautación de armas u objetos peligrosos, 29 por tenencia o consumo de drogas, 5 por consumo de alcohol en la vía pública, 1 por alteración de la orden y 1 por vertido de residuos. En total, se han instruido 8 diligencias judiciales.

El operativo ha contado con unidades especializadas de los dos cuerpos -UDRON, UCAN, UMA, UIB y UPRP de la Guardia Urbana y ARRO de los Mossos d'Esquadra—, lo cual ha permitido aumentar la efectividad y el alcance de las actuaciones.

Además de los controles y patrullajes, los cuerpos policiales han realizado inspecciones en establecimientos del barrio, donde se han levantado actos por varios incumplimientos. Paralelamente, se han mantenido contactos con locales y vecindario para recoger incidencias, detectar nuevas problemáticas y reforzar la comunicación directa con la comunidad.

La actuación conjunta forma parte de las acciones continuadas por mejorar la convivencia y la seguridad en este sector de la ciudad.