Tarragona acoge el mercado de arte más grande del sur de Cataluña con la 6.ª edición de Art Alta

La Part Alta de Tarragona volverá a convertirse en punto neurálgico de la creatividad los días 13 y 14 de diciembre con una nueva edición de Art Alta, las jornadas culturales que llegan a su 6.ª edición y se consolidan como una de las citas artísticas más relevantes del sur de Cataluña.

La iniciativa, que ha crecido de manera sostenida en los últimos tres años, tiene como eje central su emblemático mercadillo de arte y artesanía, considerado el mayor del sur del país. Más de 60 artistas y artesanas participarán con propuestas que van desde la ilustración y la joyería de autor hasta la cerámica, la fotografía, la moda creativa, el textil y las artes visuales. Artes Altas ofrecen un espacio abierto e inclusivo para que creadores que trabajan desde casa o pequeños estudios —y que a menudo no disponen de un taller visitable— puedan mostrar su obra en un entorno patrimonial de gran valor y vincularse con el público de manera directa.

Una apuesta artística que crece: cata de Espai Danzamaat

La gran novedad de este año será la cata del primer espectáculo de Espacio Danzamaat, que se presentará en un emplçament excepcional: en|a los pies de la Catedral de Tarragona. La pieza, de danza contemporánea, contará con música en directo interpretada por Noemí Delevanant (arpa) y Samuel Tarraco (trompeta), añadiendo un componente performativo que refuerza la dimensión multidisciplinar del acontecimiento.

El domingo 14 el mercado continuará abierto y la Part Alta ofrecerá actividades como el Corredrag, organizado por Saeta, que recorrerá las calles del barrio, y una sesión musical con DJ Percu, que amenizará el tradicional vermú en la Plaza del Foro, favoreciendo el ambiente festivo y el encuentro entre artistas, vecinos y visitantes.