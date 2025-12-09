Nuevo acto vandálico contra las escaleras mecánicas de la calle Vapor de Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El pasado viernes, las escaleras mecánicas de la calle Vapor fueron víctima de un nuevo acto vandálico. Concretamente, se rompió uno de los cristales situados entre los pasamanos interiores de los segundos tramos.

Según informan desde el Ayuntamiento, tanto el servicio de Espacios Públicos como el de Limpieza tenían constancia y ya han procedido a su limpieza y retirada. Desde el consistorio señalan que se trata de un acto vandálico aislado.

Actualmente, sólo uno de los tramos de subida —el superior— se encuentra en funcionamiento. Uno de los tramos está parado a raíz de las quejas de ruido por parte del vecindario, mientras que el otro continúa fuera de servicio por motivos de seguridad.