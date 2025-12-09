¿Quieres adoptar un perro? Tarragona vivirá un desfile de perros sin hogar

La actividad empezará a las 10 h en los jardines del Campo de Marte y consistirá en un recorrido circular de unos 6 kmGerard Martí

El Centre de Recollida i Acollida de Animals Municipal de Tarragona (CRAAMT), con el apoyo del Ayuntamiento y la consejería de Bienestar Animal, organiza este sábado Un Passeig Bestial, una jornada participativa destinada a promover la adopción responsable y dar visibilidad a los perros que esperan un nuevo hogar.

La actividad empezará a las 10 h en los jardines del Camp de Mart, delante del pipi-can, y consistirá en un recorrido circular de unos 6 km que pasará por el Camino del Nàstic, la Arrabassada y el Passeig Marítim antes de volver al punto de inicio. La cita está abierta a voluntarios, familias y personas con sus mascotas, así como a aquellos que quieran acompañar los perros del CRAAMT que puedan salir a pasear.

Al finalizar la ruta, se hará una fotografía de grupo y un breve parlamento por parte de la organización. A continuación, la unidad canina de la Guardia Urbana ofrecerá una exhibición y se celebrará un desfile de perros en adopción. Además, varias entidades colaboradoras instalarán estands informativos y se repartirán obsequios para todos los animales participantes.