Un estudio de Tarragona vincula el tabaco con partos prematuros y lanza una app de ayuda para abandonarlo

Fumar durante el embarazo incrementa de manera significativa el riesgo de sufrir un parto distòcic y de un nacimiento prematuro, según un estudio liderado por enfermeras del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA). El estudio, denominado TOBBGEST, ha sido premiado en la última Jornada de Recerca de CODITA y destaca la importancia de actuar antes del último trimestre de gestación.

El 46,2% de las participantes tuvieron un parto distócico —el doble de lo que se observa en la población general— y el porcentaje se dispara hasta el 85,7% entre las mujeres que siguieron fumando durante el último trimestre. Con respecto a la prematuridad, el 20,9% de los partos fueron prematuros, una cifra tres veces superior a la media estatal (datos INE 2023).

Les autoras del trabajo remarcan que estos resultados evidencian la necesidad de intervenciones preventivas antes del tercer trimestre y refuerzan el papel de la enfermería en la promoción de hábitos saludables durante el embarazo.

TOBBSTOP , una app para ayudar a dejar de fumar

El estudio también evalúa la efectividad de TOBBSTOP, una aplicación móvil que complementa el acompañamiento habitual en la deshabituación tabáquica. La app incorpora juegos lúdicos, un espacio de apoyo social tipo chat, biblioteca audiovisual, mensajes motivacionales, monitorización del proceso y consultas con profesionales con respuesta en 48 horas. También incluye un “botón del pánico” para momentos de fuerte deseo de fumar.

El proyecto es un ensayo comunitario aleatorizado con grupo control, desarrollado en los ASSIR del Camp de Tarragona, la Catalunya Central y el Hospital Joan XXIII. En total, 105 mujeres gestantes han participado en un seguimiento de un año. El grupo control recibió el tratamiento habitual basado en la estrategia de las 5 A, mientras que el grupo de intervención tuvo acceso a la app.

Les conclusiones preliminares muestran que las mujeres fumadoras se enfrentan en barreras como la ansiedad, la culpa y la falta de apoyo, pero también identifican factores facilitadores como el beneficio para el bebé, el apoyo profesional y los recursos personales.

Les enfermeras responsables del proyecto afirman que “dejar de fumar antes del último trimestre puede reducir significativamente el riesgo de parto distòcic y prematuro”, y reivindican seguir invirtiendo en investigación y en estrategias innovadoras, como las aplicaciones móviles, para mejorar la salud de madres y bebés.