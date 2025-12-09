Crim: «Llevamos 15 años y esperamos seguir decepcionando a la gente, es lo más divertido que hay»

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

¿Casi un mes desde el lanzamiento del disco, qué sensaciones tenéis?

«Todas las criticas han sido buenas. No hay nadie que nos haya insultado, vemos que la gente recibe el disco, que ya es mucho. Hoy en día que te escuchen ya es una cosa a favor».

¿Cómo fue volver al Pintorock tres años después?

«Muy emocionante. Quizás no somos el grupo que más destaca en el cartel, pero siempre es el concierto más bestia, porque más de 9.000 personas están pendientes de ti. No somos consumidores de este tipo de festivales, e inicialmente penábamos que la sensación no molaría (sic), pero después sales al escenario y ves tanta gente que te está dando apoyo y te muestra como te ama y es muy bonito. Cada año es el concierto más importante para nosotros, tiene un punto especial».

Allí decidisteis estrenar ‘Futur Medieval’...

«Nunca lo habíamos tocado en directo, y tiene una exigencia. Además, delante de tanta gente. Tampoco nos podíamos mirar a las caras, y claro que saldría bien si lo hemos ensayado muchas veces, pero la primera vez es especial. A veces intentamos hacerlo en sitios más pequeños, por eso tocamos en Alemania (risas)».

¿Hay canciones con las cuales vosotros y el público habéis conectado más?

«No nos pondremos de acuerdo los cuatro. Veremos cómo reacciona la gente después de tocarlas en directo. La gente tiene opiniones muy diferentes. Cada persona nos dice dos o tres diferentes, pero eso es bueno, porque hay diversidad y es buena señal»

¿El nuevo disco tiene un comienzo más impactante, habéis vuelto a hacer «lo que os gusta y punto?»

«Es el quinto disco. Podemos hacer lo que nos dé la gana y siempre lo hemos podido hacer, siempre intentamos que guste, y que nos guste a nosotros, tomando decisiones inteligentes. Y hemos intentado decidir la cosa menos inteligente del mundo, de una manera muy poco Crim (sic). Encontramos que era una decisión poco popular, pero nos encanta, no era premeditado, sin embargo».

El concepto del disco, ‘Futur Medieval’: ¿distopía o realidad?

«Quedaba mejor que Present Medieval, pero es como nosotros vemos el mundo. Todas las canciones pueden definir el disco, reflexionando hacia donde va la sociedad. También son experiencias personales, y todas están conectadas. Hay cuatro frases que definen perfectamente el concepto: Sistema digestiu col·lectivitzat, si extirpes el cerevell no fa tant mal; el mínim exigible triturat, maneres noves de viajar al pasado» (Canción: Aula dels dofins).

¿Está mejor estructurado y hay más autocrítica?

«Con respecto a la autocrítica, hay días para todo. A la canción 'Combats d'Autoesgrima' hay ironía, porque la letra describe una entrevista de trabajo y se reía de la exigencia externa, y a 'Si jo no fos tan idiota', tratamos más el autosabotaje y la autoexigencia. Pero por ejemplo, la canción que acaba el disco, 'Presó Mental', no tenía que estar, y tenía que acompañar con el single de 'Carnets de punk'. Pero nos gusta tocarla en directo y nos gusta dar motivos para escucharla al disco y que la gente la conozca. En este disco, no hemos descartado ninguna canción, todas tienen un lugar y el disco merece acabar, por ejemplo, con 'Presó Mental'».

El legado de 'Crimen'

¿De qué manera el disco deja ver vuestra evolución? ¿Os exigís más?

«Siempre hay más exigencia personal. Somos músicos autodidactas, semiprofesionales, de alguna manera. Pero tenemos que dar lo mejor que podemos, tanto en directo como en el disco. Nos debemos a eso, a la gente que nos escucha. Mejorar la técnica es más por egoísmo, intentar mejorar nuestra manera de tocar es por el servicio de la canción. El disco marca una continuidad, la evolución se nota sola, de manera natural, pero si lo escuchas, identificas que es Crim. Claramente, está mejor producido, desde los ensayos, hasta la técnica. Nuestro mánager critica que hace quince años que grabamos en el mismo estudio, con el mismo técnico y con el mismo diseñador, pero somos así y nos gusta. Funciona porque estamos contentos. Queremos seguir siendo Crim».

¿Consideráis que Crimen está dejando un legado en Tarragona?

«Ni nos lo planteamos. Seguro que sí, es lo que hay y lo tenemos que aceptar. Pero estamos incómodos con estas cosas. Somos el único grupo de Tarragona que ha ido por medio planeta haciendo punk... Y en catalán. Es un hecho. No lo queríamos, no lo buscábamos. Cuando tienes un grupo de punk no tienes ninguna pretensión, nosotros queríamos tocar y ya está. No es que nos venga grande, es que no nos viene (risas)».

Reivindicad el catalán... ¿Y la industria musical catalana?

«No es una cosa que nosotros reivindicamos. Antes se hacía para enviar un mensaje, pero nosotros lo hicimos para estar más cómodos. Teníamos ganas de cantar en nuestro idioma. La reivindicación es que exista en sí mismo, y es noticia que la gente haga música en catalán. Nos da rabia que mucha música en catalán sea tan inofensiva, es lo que nos separa de la industria, pero faltaba menos preciosismo. Menos bonito todo. Creemos que está donde podemos decir que hemos acertado más. Que a nosotros nos vaya bien no significa que la industria esté bien, defendemos que no se den las mismas oportunidades a grupos que se buscan la vida».

¿Qué perspectiva de futuro tiene Crimen?

«Tampoco nos lo planteemos. Llevamos quince años, pero esperamos seguir decepcionando a la gente, es el más divertido que hay. Sobre todo a la gente que intenta contratarnos y al mecanismo capitalista. Pero contamos a seguir tocando, al menos dos discos más».