Una confusión en el combustible, el motivo de la explosión de un vehículo en una gasolinera de Tarragona

La explosión que este lunes hirió a dos personas —un menor y un adulto— en una gasolinera del polígono Río Clar ya se ha dado por controlada, y ambos afectados han recibido el alta médica y se encuentran en casa, según ha confirmado este martes el Grupo HAM, operador de la estación de servicio donde se produjo el incidente.

La explosión, inicialmente descrita como una sobrepresión de gas mientras el vehículo llenaba el depósito, tuvo lugar hacia las 15.30 h de este lunes 8 de diciembre en la gasolinera Bionet, en la calle del Coure. Los Bomberos de la Generalitat acudieron al lugar con una dotación y confirmaron que, a pesar del susto y los daños materiales, no hubo incendio.

En un comunicado emitido este martes, el Grupo HAM ha detallado las primeras conclusiones de la investigación interna. Según la empresa, el conductor de un Dacia Sandero GLP habría confundido el tipo de combustible y habría intentado conectar “de forma forzada” el sistema de suministro GNC, incompatible con su vehículo. Esta manipulación provocó la ruptura del depósito de GLP, que no está preparado para soportar la presión del gas natural comprimido.

La deflagración resultante causó daños graves al vehículo y al surtidor. Los dos ocupantes —que inicialmente recibieron atención del SEM y fueron trasladados al Hospital Joan XXIII- han sido valorados finalmente como heridos leves y ya descansan en sus domicilios.

La estación de servicio continúa precintada mientras Bomberos, Mossos y técnicos especializados revisan la estructura, el funcionamiento del sistema y las circunstancias exactas del siniestro.

El Grupo HAM asegura que el personal de la instalación aplicó desde el primer momento los protocolos de seguridad y recuerda a los usuarios la importancia de repostar siempre el combustible adecuado y seguir las indicaciones de los operadores y la señalización para evitar accidentes.