El aparcamiento Bastos reabrirá el próximo año en Tarragona tras la retirada de su piso superior

El aparcamiento municipal Bastos volverá a estar operativo a principios de 2026, después de que los trabajos para retirar la plataforma superior se alargaran más de lo previsto. La actuación, que obligó a cerrar completamente el equipamiento, arrancó el 22 de abril de este 2025, a cargo de la empresa constructora GICSA y con una duración prevista de tres meses.

Sin embargo, una vez iniciadas las obras, se detectó la necesidad de realizar tareas adicionales para renovar el asfaltado en la planta inferior, hecho que ha retrasado considerablemente la reapertura del parking. Actualmente, sólo quedarían pendientes los trabajos de señalización, alumbrado y pintura.

La retirada del piso superior, cerrado desde hacía casi dos años, respondía a las conclusiones del estudio encargado por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) el verano de 2023. El informe, presentado a finales de aquel año, incluía una revisión geotécnica del subsuelo y tareas de control para garantizar la seguridad de la estructura metálica y valorar su estado de conservación.

Esta, hace falta recordar, tenía 25 de años de antigüedad, aunque se instaló con la intención de que fuera provisional. Contaba con 104 plazas para vehículos abonados, que fueron reubicados en la zona inferior.

Las mismas plazas

Una vez el equipamiento vuelva a abrir sus puertas, los usuarios podrán volver a hacer uso con normalidad, ya que el parking mantendrá las mismas plazas de estacionamiento que antes del cierre. Durante este periodo de obras, las personas abonadas han podido utilizar los aparcamientos Tàrraco y Companys, sin la necesidad de realizar ningún trámite. También han tenido la posibilidad de suspender temporalmente el abono, sin ningún coste adicional.

Un futuro todavía abierto

Con la desaparición definitiva de la plataforma superior, el espacio queda abierto a nuevas posibilidades. Una de ellas es la construcción del nuevo Centro de Atención Primaria Jaume I, una opción que, según indican fuentes del Departamento de Salud, se está estudiando, aunque insisten en que todavía no hay ninguna decisión firme. El Ayuntamiento, por su parte, ha declinado hacer valoraciones sobre esta posibilidad.