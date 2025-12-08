Un menor en estado grave tras la explosión de un coche en una gasolinera de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Un menor ha resultado herido grave a raíz de la explosión de un coche en una gasolinera de Tarragona. El incidente se ha producido mientras el vehículo llenaba su depósito de gas en una estación de servicio situada en la calle del Coure, en el polígono Riu Clar.

Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a las 15:39 horas, cuando un testigo ha alertado de que un vehículo habría sufrido una sobrepresión durante el repostaje de gas de un vehículo, a pesar de que no habido incendio.

Hasta la gasolinera se ha desplazado una dotación de los Bomberos y varias patrullas de los Mossos d'Esquadra. Dos personas han sido atendidas por el SEM y una de ellas, el menor, ha sido trasladado al hospital Joan XXIII.