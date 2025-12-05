Tarragona estrena el Plan de Gestión de Tarraco, que marcará el futuro de los monumentos

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Una década después, el conjunto patrimonial de Tarraco dispone por fin de su Plan de Gestión. Este documento marcará el futuro de estos espacios y las acciones que tendrá que llevar a cabo el Consorcio entre las administraciones públicas. «Este año hemos celebrado mucho el 25.º aniversario de la declaración de la Unesco, pero este Plan es lo más importante. Implica saber qué queremos hacer con nuestro patrimonio», expuso ayer a Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona.

La Generalitat de Catalunya organizó ayer una jornada sobre la gestión del patrimonio mundial en la sala del sarcófago del Pretorio. Un acontecimiento que acabó con la presentación del Plan. «Es el primero que hacemos en Cataluña en una ciudad declarada patrimonio mundial. Es una herramienta esencial para garantizar la protección del conjunto a largo plazo», expuso Marina Miquel, subdirectora general del Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y Paleontológico de la Generalitat. Un documento de planificación de los monumentos que reclamaba la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y que se inició el año 2014. De esta manera, la ciudad cumple con los requisitos del ente y entrega una hoja de ruta con la cual cuentan un 30% de las ciudades patrimonio mundial de España. «Por diferentes motivos, no se acabó presentando en un primer momento. También afectó que no se aprobara el nuevo POUM y se vio necesario actualizarlo en el 2019», explicó Maite Miró, cabeza del servicio del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la Generalitat. La entrega final del documento se hizo en el 2023, mientras que la presentación en sociedad se ha hecho dos años más tarde. El documento parte de una diagnosis exhaustiva que analiza aspectos clave como el mantenimiento, la investigación, la gestión, el urbanismo, la normativa, la difusión, los riesgos y la gestión turística a los elementos patrimoniales.

Zonas de amortiguación

El Plan de Gestión articula sus propuestas a través de seis programas que incluyen dieciséis planes de actuación. Entre los trabajos a impulsar hay el desarrollo de un plan especial de protección del patrimonio arqueológico y la definición de las zonas de amortiguación, de acuerdo con las demandas de la UNESCO. También se prevé la aplicación de medidas de conservación preventiva y mantenimiento continuado, la prevención de riesgos externos potenciales, la programación de intervenciones directas de restauración, el impulso de un plan de investigación multidisciplinar y la actualización de la carta arqueológica en el marco de la arqueología urbana.

Paralelamente, se establecen líneas para la museización integral de la Tàrraco romana, la creación de un sistema unificado y multilingüe de señalización, la homogeneización de tarifas y horarios y la promoción conjunta de los equipamientos, así como la definición de una imagen comunicativa integrada y el diseño de nuevas experiencias turísticas asociadas al patrimonio. Concretamente, se prevé la creación de tres nuevas experiencias para los visitantes. «La ciudadanía no entiende el patrimonio según cuál es la administración titular. No hemos tenido una visión global. Hemos estado 30 años dando vuelcos», lamentó Viñuales.

Más allá, el alcalde aseguró que el Consorcio se constituirá este 2026 independientemente de la aprobación de los presupuestos catalanes. Al mismo tiempo, garantizó que el organismo continuará su curso y no tendría que peligrar en caso de que no se aprueben nuevas cuentas a la Generalitat. Precisamente, el Plan de Gestión ya marca diferentes inversiones que tendrá que asumir el Consorcio en el corto y medio plazo para cumplir con las acciones.