Tarragona acogerá la Audiencia Memorial, donde se dará voz a familiares de víctimas del franquismo

La concejala de Memoria Democrática de Tarragona, Sandra Ramos, con el director general de Memòria Democràtica, Xavier Menéndez, la abogada Mireia Vives y la jefa del servicio de Archivo de Tarragona, Quim Nolla.ACN

Una decena de familiares de víctimas de la guerra civil española y el franquismo compartirán su testimonio en una Audiencia Memorial, que por primera vez se celebrará en Tarragona. El acto tendrá lugar el martes a las seis de la tarde en la Antiga Audiència, donde se pondrán en común las memorias familiares sin hacer diferencias del bando que se atribuyera a las víctimas.

«No estamos hablando de personas de derechas ni de izquierdas, estamos hablando de violencia, estamos hablando de un conflicto y de las implicaciones que tuvo», ha apuntado la abogada Mireia Vives. Así, el encuentro promueve la reparación moral a través de la mediación y la ruptura del silencio. El Memorial Democràtic prevé hacer una Audiencia Memorial en otro punto de la demarcación el próximo año.