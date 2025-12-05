Sociedad
Tarragona acogerá la Audiencia Memorial, donde se dará voz a familiares de víctimas del franquismo
El acto, que promueve la reparación moral, pone en el centro la memoria oral sin diferenciar el bando de las víctimas
Una decena de familiares de víctimas de la guerra civil española y el franquismo compartirán su testimonio en una Audiencia Memorial, que por primera vez se celebrará en Tarragona. El acto tendrá lugar el martes a las seis de la tarde en la Antiga Audiència, donde se pondrán en común las memorias familiares sin hacer diferencias del bando que se atribuyera a las víctimas.
«No estamos hablando de personas de derechas ni de izquierdas, estamos hablando de violencia, estamos hablando de un conflicto y de las implicaciones que tuvo», ha apuntado la abogada Mireia Vives. Así, el encuentro promueve la reparación moral a través de la mediación y la ruptura del silencio. El Memorial Democràtic prevé hacer una Audiencia Memorial en otro punto de la demarcación el próximo año.