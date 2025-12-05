El REC vuelve a poner Tarragona en el mapa del cine internacional

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de Cine de Tarragona REC vuelve a poner la ciudad en el mapa de la industria cinematográfica. Después de una gala inaugural con una gran participación, celebrada este miércoles, llegan cinco días llenos de estrenos y de películas en numerosos espacios de Tarragona.

Hoy se podrá disfrutar de títulos como Sorda (11 horas en la Antiga Audiència), La 42 (16.15 horas en la Antiga Audiència), Las líneas discontínuas (18 horas en la Antiga Audiència), Julian (18 horas en la Casa Canals), Un fantasma útil (20 horas en la Casa Canals), Lady (20 horas en la Antiga Audiència y Pillion (22.10 horas en la Antiga Audiència). Entre estas películas destacan Lady, una sátira británica premiada en el Festival Black Nights de Tallin, y Las líneas discontínuas, nueva propuesta de Anxos Fazáns, en estreno en Cataluña.

Grandes propuestas para el puente

Las propuestas continuarán durante el fin de semana y hasta el lunes, de manera que tarraconenses y visitantes podrán disfrutar de un puente festivo lleno de cine. Entre los nombres más reconocidos de la programación destaca la llegada de Father Mother Sister Brother, la nueva película de Jim Jarmush, ganadora del León de Oro en Venecia y protagonizada por Adam Driver, Cate Blanchett y Tom Waits. También se podrá ver La Grazia, de Paolo Sorrentino, premiada en el Festival de Venecia. Para el público familiar, el festival recupera la sección RECXics con títulos como Arco, producida por Natalie Portman y favorita a los Oscars de animación.

Además, el 7 de diciembre, es el turno de uno de los clásicos de la ACEQUIA: el Screening Test, donde el público podrá ver, y opinar, sobre el film ganador del Primer Test, el laboratorio de acompañamiento del RECLab. Esta sesión, que requiere de acuerdo de confidencialidad, permite participar del proceso de creación de una película todavía no acabada.

Durante los próximos días, Tarragona se convertirá en punto de encuentro entre público, creadores e industria, con proyecciones, espacios profesionales, cine internacional y sesiones en escenarios patrimoniales singulares. El REC invita a la ciudadanía a sumarse a un aniversario que celebra veinticinco años de cine compartido.

Entradas, en web y taquilla

Las entradas y abonos para la programación de los próximos días continúan disponibles a través de festivalrec.com, y también se pueden adquirir en las taquillas minutos antes de cada sesión mientras haya localidades disponibles.