El Mercado de Torreforta enciende hoy el alumbrado navideño con actividades familiares

El Mercado de Torreforta vivirá este viernes su particular pistoletazo de salida navideño. A partir de las 17.30h y con la participación de la consejería de Comercio del Ayuntamiento de Tarragona, la plaza exterior del Mercado acogerá el acto de encendido de las luces de Navidad, una chocolatada popular y el espectáculo familiar Lula la guardiana de la llum.

Durante el acto se aprovechará también para inaugurar el tradicional diorama que la Asociación Pesebrista de Tarragona instala anualmente en el interior del Mercado, así como la exposición Drets humans vulnerats, impulsada por la Coordinadora de ONGs de Tarragona.

Por otra parte, el viernes también será el inicio del Gran Sorteo de Navidad. Del 5 al 24 de diciembre los paradistas del Mercado de Torreforta sortearán cinco premios diarios entre todas las personas que compren en el mercado y depositen el boleto de participación en el buzón del Mercado. Así pues, cada día cinco personas afortunadas se llevarán una garrafa de 5 litros de aceite DOP Siurana, un jamón, una entrada doble de Port Aventura, una caja de gambas de la Pescadería Lina del Mercado de Torreforta y un vale de compra de 26 euros.