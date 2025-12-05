El Ayuntamiento y la Generalitat firman el convenio de la futura comisaría mixta de Battestini

Agentes de la GUT y de CME delante de la estación de Battestini.Jonathan Oca

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona y el Departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Catalunya han firmado el convenio patrimonial para la creación de la comisaría de policía de proximidad de uso compartido entre la Guardia Urbana de Tarragona y Mossos d'Esquadra (CME) en Battestini.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, asegura que «este convenio es un paso importantísimo porque este nuevo equipamiento será fundamental para ofrecer un servicio de seguridad más próximo a la ciudadanía, nos permitirá recoger denuncias y se convertirá en punto de referencia de las patrullas a pie en el centro de la ciudad».

En este sentido, añade que esta comisaría de proximidad «es una apuesta clara por la convivencia y la seguridad. La colaboración entre la Guardia Urbana y CME reforzará la eficiencia del servicio y permitirá ofrecer una respuesta ágil y coordinada a las necesidades de Tarragona».

La nueva comisaría se ubicará en la planta baja de la Estación de Autobuses, en una superficie de 812,75m² de titularidad municipal. El convenio patrimonial entre las dos administraciones establece las fórmulas de coordinación técnica y jurídica necesarias para la gestión de este espacio compartido.

Por otra parte, el Ayuntamiento insta en el Departamento de Interior a devolver la planta baja de la calle Doctor Mallafré 7, donde actualmente está el OAC de Mossos d'Esquadra, una vez la nueva comisaría de Battestini ya esté operativa.